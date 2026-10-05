Opinión

¿Qué país?

¿Recursos naturales o industria? ¿Mercado interno o mundo? ¿Crecer o distribuir? Con empresas sofisticadas, ciencia y una historia industrial, la Argentina tiene con qué construir capacidades en un mundo de velocidad tecnológica inédita. Lo que todavía no tiene es un acuerdo sobre la pregunta que lo ordena todo: ¿Qué país queremos ser?