Milagros cotidianos

Escapando de las sombras,/
del silencio, de ese espacio de no vida/
y de no muerte,
volver a tocar la luz.//
Sentir los párpados pesados,/
mojados de abismo,/
de incertidumbre/
y el milagro de repente/
pinchando las retinas.//
Abrir los ojos, acomodando/
las pestañas a la claridad/
que molesta y que bendice,/
con el corazón latiendo intensamente/
bombeando su ansiedad,/
manteniendo el ritmo cargado de futuro.//
Ponerse la camisa y salir a la calle./
Respirar la confusión del aire/
tan intangible y tan palpable,/
notar los pasos mareados/
y el cielo limpio, claro/
mas azul que nunca,/
tan azul que duele/
y dan ganas de dibujarle/
peces y cruces.//
Asombrarse con los ruidos de la mañana,/
esos que escuchaste mil veces/
pero que ahora son nuevos./
Tararear una zamba del Cuchi/
enhebrando las palabras/
invocando la musicalidad secreta de la tierra.//
Recordar la infancia, los juegos, los amigos/
y ese amor rompiendo el espejismo/
abrazandote con fuerza al regresar del viaje;/
ese amor que sustenta,/
que resignifica las manos cansadas del trabajo/
y las transforma en caricias,/
en gorriones inquietos/
buscando despeinar las cabezas de los hijos,/
en puentes de comunión y de esperanza.//
Reírse de todo. A plena boca/
y con el sol en la garganta/
y llorar de ganas, de sueños/
esperando en la otra esquina.//
Tocarse el cuerpo, saberse vivo,/
recuperar el fuego santo del sentido/
valorar la paz del vuelo y la semilla/
y con hambre de porvenir/
seguir camino.//
Botánicas cornisas,/
se elevan en los contornos/
del tiempo para jugar a los saltos/
como los pájaros/
y cuestionar el equilibrio.//
Durante un instante me balanceo/
en el glamour siniestro de los reflejos,/
entre la línea imprecisa de la calma/
y el instinto brutal./
Levanto remolinos de hojas,/
asusto al viento,/
transformo el vuelo en fronda.//
Mi naturaleza suda su escarnio,/
florece desde la congoja de las nervaduras/
hasta hacer fotosíntesis en un clamor de sol:/
plena mujer cantando al Universo,/
absoluto ser de acantilado/
un grito en el tabú del silencio,/
deshaciéndose en jirones de ternuras./
Hay tanto miedo a lo que es extraño./
¿Quién puede amar esta locura?/
