Poemas desde el sur

Milagros cotidianos

"Escapando de las sombras (...) volver a tocar la luz...."
Escapando de las sombras,/

del silencio, de ese espacio de no vida/

y de no muerte,

volver a tocar la luz.//

Sentir los párpados pesados,/

mojados de abismo,/

de incertidumbre/

y el milagro de repente/

pinchando las retinas.//

Abrir los ojos, acomodando/

las pestañas a la claridad/

que molesta y que bendice,/

con el corazón latiendo intensamente/

bombeando su ansiedad,/

manteniendo el ritmo cargado de futuro.//

Ponerse la camisa y salir a la calle./

Respirar la confusión del aire/

tan intangible y tan palpable,/

notar los pasos mareados/

y el cielo limpio, claro/

mas azul que nunca,/

tan azul que duele/

y dan ganas de dibujarle/

peces y cruces.//

Asombrarse con los ruidos de la mañana,/

esos que escuchaste mil veces/

pero que ahora son nuevos./

Tararear una zamba del Cuchi/

enhebrando las palabras/

invocando la musicalidad secreta de la tierra.//

Recordar la infancia, los juegos, los amigos/

y ese amor rompiendo el espejismo/

abrazandote con fuerza al regresar del viaje;/

ese amor que sustenta,/

que resignifica las manos cansadas del trabajo/

y las transforma en caricias,/

en gorriones inquietos/

buscando despeinar las cabezas de los hijos,/

en puentes de comunión y de esperanza.//

Reírse de todo. A plena boca/

y con el sol en la garganta/

y llorar de ganas, de sueños/

esperando en la otra esquina.//

Tocarse el cuerpo, saberse vivo,/

recuperar el fuego santo del sentido/

valorar la paz del vuelo y la semilla/

y con hambre de porvenir/

seguir camino.//

Prohibido hablar de ciertas cosas

Botánicas cornisas,/

se elevan en los contornos/

del tiempo para jugar a los saltos/

como los pájaros/

y cuestionar el equilibrio.//

Durante un instante me balanceo/

en el glamour siniestro de los reflejos,/

entre la línea imprecisa de la calma/

y el instinto brutal./

Levanto remolinos de hojas,/

asusto al viento,/

transformo el vuelo en fronda.//

Mi naturaleza suda su escarnio,/

florece desde la congoja de las nervaduras/

hasta hacer fotosíntesis en un clamor de sol:/

plena mujer cantando al Universo,/

absoluto ser de acantilado/

un grito en el tabú del silencio,/

deshaciéndose en jirones de ternuras./

Hay tanto miedo a lo que es extraño./

¿Quién puede amar esta locura?/

