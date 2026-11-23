"Díscola" es un poemario con luces y sombras, pleno de voces de rebeldía que juegan con lo establecido, lo instituido, el deber ser y, a su vez, con la historia personal, familiar y del país, en un entramado de memorias que crece, siempre, en el mismo cauce del río marrón que inmenso y barroso alimenta la existencia de todos los rosarinos.
Presentamos "Díscola", de Alicia Salinas
Con una voz lírica insumisa y atenta a la memoria colectiva, la autora santafesina propone un recorrido poético donde el lenguaje desafía todo mandato.
Los poemarios previos de Alicia Salinas -periodista, poeta y docente- son "La sumergida" (2003), "Gallina ciega" (2009), "Tierra" (2017), "Teoría de la niebla" (2019) y "Luz de giro" (2023). "Díscola" es su sexto libro de poesía. Etimológicamente, la palabra díscola proviene del griego y el latín tardío y define a alguien "difícil de tratar".
En la acepción de la Real Academia Española significa alguien "poco dócil", "no obediente", "levantisco". Tal cual nos adelanta su título, en esta obra Alicia hace un despliegue de una voz poética que insiste en sus diversos "métodos para la rebeldía", infiltrándose en determinados juegos del lenguaje, buscando siempre la resistencia en el nombrar lo oculto, lo no dicho, lo silenciado por otros.
Hay un trabajo de orfebrería fina en los usos y acepciones de la lengua, esto aparece en versos como: "una voz díscola/ madura en el reflujo/ del barro que espesa", "las palabras/ emergen travestidas de las pupas/ entonces la insurrección se multiplica", "la lengua se sumerge en arena movediza/ vive en mutación constante".
Hay algo de lo vivo en la lengua, aquello inasible o indecible que los poetas soñamos encontrar. Es esa lengua que está viva la que transita todas las páginas de este libro y el trabajo incansable de su autora que se esmera en poder decirla desde una voz resistente y rebelde hacia todo lo establecido.
De eso se trata la poesía, de buscar eternamente lo inasible del lenguaje para poder decirlo, en un juego de aproximaciones que nunca llegan a destino. No me quiero poner lacaniana pero siempre hay en la lengua algo que se nos escapa. La voz poética intenta desesperadamente encontrarlo.
El libro está dividido en dos partes, la primera más extensa, pero con poemas más breves, titulada "Fórmulas para la rebeldía", donde el primer poema, "Método", oficia de introducción. Esta parte del libro toma elementos esenciales de la naturaleza bajo los subtítulos "Fluidas", "Flamígeras", "Orgánicas" y "Líquidas", y en ellos ordena los poemas según la sustancia de la que traten.
La segunda parte contiene dos poemas largos y se titula "Máquina del tiempo", en alusión a los procesos de memoria personal, familiar y social en los que se sucede la historia. Dice Alicia:
"Mis fórmulas resisten el único tono del patrón de la rueca", "Al fuego le pido que no cese/ preciso el reflejo de la llama que embelesa/ purifica". "Es un arte hincarse hacia lo bello/ mientras bajo los pies punzan/ brasas candentes" en un claro desafío de crear en la impiedad de estos tiempos que estamos viviendo.
"Quien nos contempla juntos/ piensa que irradiamos algo/ cercano al arte o a los dioses", "baten muy rápido sus alas/ los colibríes del amor", "En ocasiones, los recuerdos/ son el único reverbero del amor/ y no aludo a uno ido; aquí y ahora/ oye el corazón/ cómo cantan los marinos".
Estos versos nombran el placer amoroso desde el enamoramiento, el mundo construido de a dos. Si bien todo el poemario está nutrido de un amor incansable, son solo estos versos los que hablan de la pasión amorosa. De igual modo, a la vez que dice "Al fuego le pido que no cese", también dice "Todos los poetas/ trenzan el cordel de la tradición/ sin popa ni proa".
"¿Me espera la caricia pendiente/ del río?", se pregunta Alicia en poemas de sustancia fluvial, a la vez que más adelante dice que "la historia es también esto: sostener durante años en silencio/ una manzana pudriéndose". O bien se pregunta: "¿Hace falta más que un acto de fe/ para habitar el mundo/ para soltar la lengua?".
La poeta concluye hacia el final, en "Máquina del tiempo": "Ya pasó más de una revolución/ más de una barbarie" teniendo fe en que "la simiente del héroe/ de muchas cabezas/ matará al dragón/ cuando el futuro diga". Los invito a leer este libro, que refleja la voz de una poeta madura, díscola, preocupada y ocupada tanto en los quehaceres de la lengua como en el destino de los pueblos.