Reflexiones sobre "Ceremonias de la locura" y "Reescrituras"

Néstor Fenoglio y Julio Gómez (micrófono en mano), en 2023 durante la presentación del libro "Ceremonias de la locura", del último de los nombrados. "Si bien los temas de los poemas son variados, la forma y estructura de cada poema en sí mismo hace gala del uso de los recursos lingüísticos propios de la poética española, en versos firmes y decididos, a la vez que breves y elocuentes (...)", dice la autora sobre esta obra.