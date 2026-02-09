Un gobierno al servicio del desarrollo, los emprendedores y el empleo

El resultado y la rentabilidad de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas santafesinas, que generan bienes, servicios y empleos, depende de varios factores; algunos propios de las empresas y otros del contexto provincial, nacional e internacional. Podemos agrupar esos factores en cuatro categorías, a saber:
1) Gestión: se refiere a la capacidad de gestión y su progresivo desarrollo por parte de quienes gestionan la empresa.
2) Innovación: tiene que ver con el nivel de innovación tecnológica y organizacional que pueden desarrollar.
3) Inversión: depende de la capacidad financiera propia, o la mayoría de las veces, de la realidad crediticia en que se encuentran inmersas las empresas y especialmente de su costo en el País y en el Extranjero.
4) Mercados: lo que pueden lograr y sostener como clientes, en el País y en el extranjero, según la capacidad de marketing propia y el apoyo que la Provincia y/o la Nación puedan brindarle.
La mayoría de estas variables se relacionan con la situación internacional y nacional en materia de comercio, financiamiento, logística y comunicación; por ello no dependen de decisiones de los gobiernos provinciales, determinando que la mayoría de las misiones que debe asumir el Ministerio de la Producción Provincial, son esencialmente de Gestión.
Entendemos como gestión del Gobierno Provincial, con apoyo de su Ministerio, la intervención y el protagonismo que puedan lograrse ante los organismos competentes del Estado Nacional y en el Comercio Internacional para conseguir las decisiones que favorezcan el desarrollo de las empresas provinciales.
Este protagonismo solo puede lograrse con la acción conjunta del Gobierno y las empresas organizadas en sus diferentes Cámaras. Con cursos de acción en los que se logre compartir una misma visión de la situación en que deben tomarse las decisiones y consensuando objetivos que comprometan en unidad al sector público y al privado.
Áreas fundamentales
Para lograr esta capacidad de intervención y gestión es imprescindible que el Ministerio desarrolle tres áreas fundamentales, a saber:
1) Área de diagnóstico de situación, para mantener una información e interpretación adecuada del contexto complejo en que se desarrollan las diversas actividades productivas y de servicios de la Provincia, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado.
2) Área de comunicación y coordinación, que permita mantener un trabajo permanente de información, diagnósticos y propuestas conjuntas consensuadas entre el sector público y privado, a través de Consejos Consultivos específicos de cada sector.
3) Área de relaciones territoriales, que promueva y facilite el accionar a niveles de Departamentos, Municipios y/o Comunas, mediante Agencias Productivas, que coordinen el accionar conjunto de las organizaciones públicas y privadas de las diversas zonas de la Provincia.
El accionar del Gobierno Provincial es unívoco y la mayor parte de las acciones y gestiones inherentes al apoyo a las políticas productivas depende de varios estamentos del Gobierno con los que el Ministerio debe coordinar con eficacia su accionar. En lo inherente a:
* Capacitación laboral y de gestión intervienen: Educación y Trabajo.
* Impuestos: Economía, Catastro y API.
* Créditos: Economía y Banco de Inversión y Desarrollo (a constituir con la legislación correspondiente y un Fondo de Promociones y Garantías).
* Mercadeo: Economía, Vialidad, Hidráulica, Puertos, Aeropuertos, Turismo y Educación.
Por lo antes señalado es fundamental que en el staff de colaboradores del Ministerio cuente con funcionarios capaces y con vocación de relación y cooperación con otros estamentos del Gobierno Provincial y del sector privado.
En materia de innovación tecnológica la provincia debe esforzarse por coordinar y orientar el accionar de las agencias específicas de carácter Nacional, en orden a los intereses y objetivos de desarrollo provinciales.
No es necesario duplicar esfuerzos sino solo coordinar y orientar las prioridades y concentración de esfuerzos de dependencias nacionales, asentadas en el territorio provincial, como INTA, Conicet, universidades públicas y privadas, parques tecnológicos, etc.
Esto no implica deshacer los eventuales organismos que dependen del Gobierno Provincial, siempre que los mismos tengan un accionar eficaz y eficiente y logren coordinar y no superponer su accionar.
Para intervenir en esa necesaria coordinación y orientación de los cursos de acción y proyectos de los organismos nacionales es imprescindible constituir Consejos Consultivos en los que participen todos estos actores.
En materia de mercadeo, como en el caso de Innovación tecnológica, es necesario coordinar el accionar con la Cancillería y las Agencias Nacionales de promoción de los mercados externos. También es imprescindible fortalecer los organismos interprovinciales existentes en la materia.
Créditos e inversiones
En materia de créditos e inversiones, más allá de informarse e informar sobre las posibilidades que el mercado nacional e internacional ofrece en materia de crédito e inversiones, tanto las subsidiadas como las no subsidiadas, es conveniente pensar en una Agencia o Banco ("segundo piso") que al gobierno provincial le permita constituir y administrar un "fondo promocional" o "fideicomiso", con el cual subsidiar tasas de interés o fondos de garantía.
Esto, sin que implique armar estructuras territoriales, sino utilizando las estructuras de los bancos privados, especialmente del que funcione como administrador de las cuentas provinciales.
En materia de capacitación laboral y de gestión de empresas, convendría pensar en un Instituto Provincial, con representantes de Educación, Trabajo, Producción, Gremios y Cámaras Empresarias, que coordine y financie los cursos y acciones que cada sector establezca como prioritarios.
Este debería coordinar y orientar las diversas acciones que en la materia disponen los programas del Gobierno Nacional y también los esfuerzos que en el tema deben hacer los Gremios de Trabajadores y las Cámaras Empresarias.
Se sugiere un diseño político que no implica sostener estructuras tradicionales, pero si requiere para su accionar eficaz y eficiente contar un equipo de funcionario capaces y probos, que la Provincia requiere y que deberían ser seleccionados mediante un concurso "ad hoc", garantizando su excelencia y ética.
Concebir un Ministerio cuyas acciones fundamentales son de coordinación, orientación, tanto del sector público como el privado, implica necesariamente una gran capacidad y objetividad del equipo para informarse y discernir con claridad el diagnóstico de las situaciones sectoriales, sus posibles soluciones y el modo de sugerir eficazmente los cursos de acción y gestión conjuntas que entusiasmen y movilicen el accionar público y privado.
De ahí lo estratégico que significa la constitución del equipo de funcionarios mencionado, que puede rescatarse, tanto de entre los funcionarios de planta del Gobierno, como del ámbito académico y el no gubernamental.
Por analogía, podemos establecer un paradigma, así como la inteligencia no depende de la cantidad de células neuronales sino de la multiplicidad y diversidad de sinapsis e interacciones que se dan entre ellas, también pensamos que el modelo de acción del Ministerio de la Producción, no depende solo de sí mismo, sino de la cantidad y calidad de las interacciones que pueda establecer con organismos públicos y privados.