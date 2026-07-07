Durante las vacaciones de invierno, muchas familias argentinas aprovechan el receso escolar para viajar, hacer escapadas cortas o pasar algunos días fuera de casa. En 2026, el calendario oficial establece distintos bloques de descanso durante julio, con CABA y Provincia de Buenos Aires entre el 20 y el 31 de julio.
Tu casa habla cuando te vas
¿Cuáles son las señales que revelan que tu vivienda está vacía durante las vacaciones de invierno?
Ese movimiento masivo de personas también genera un fenómeno conocido: viviendas vacías, rutinas alteradas y hogares con menos actividad visible.
Una casa vacía suele dejar señales. Persianas completamente bajas durante varios días, luces apagadas todas las noches, correspondencia acumulada, ausencia de movimiento, publicaciones en redes sociales desde otro destino o accesos mal cerrados pueden convertirse en pistas evidentes para quienes buscan una oportunidad.
El problema no está solamente en irse de vacaciones, sino en hacerlo sin una mínima planificación de seguridad. Muchas veces, los descuidos más simples son los que más exponen una vivienda: avisar públicamente que no habrá nadie en casa, dejar objetos de valor a la vista desde el exterior o no verificar puertas, ventanas, patios, balcones y garajes antes de salir.
En los últimos años, la seguridad del hogar dejó de depender únicamente de una sirena. Hoy, una alarma moderna permite saber qué ocurre en la vivienda desde el celular, recibir notificaciones, armar o desarmar el sistema de manera remota y mantener la comunicación activa con una central de monitoreo o con el propio usuario.
La conectividad también se volvió clave. Según Indec, en marzo de 2026 Argentina registró más de 39,7 millones de accesos móviles a internet y más de 11,7 millones de accesos fijos, lo que confirma que la vida cotidiana está cada vez más conectada.
Esa misma lógica llegó a la seguridad electrónica: los sistemas actuales pueden comunicarse por wifi, datos móviles o doble vía, reduciendo la dependencia de un único canal.
Antes de salir de vacaciones, la recomendación es simple: revisar el funcionamiento de la alarma, comprobar que los sensores estén operativos, verificar la comunicación del sistema, actualizar los datos de contacto y asegurarse de que la aplicación esté correctamente configurada.
También es importante evitar publicaciones en tiempo real, pedir a alguien de confianza que revise la vivienda y generar cierta apariencia de actividad mediante luces programadas o movimientos ocasionales.
Durante las vacaciones, contar con un servicio de monitoreo profesional agrega un nivel de protección que va mucho más allá de recibir una notificación en el celular.
Mientras los propietarios están descansando o incluso sin posibilidad de atender una alerta, una central de monitoreo opera las 24 horas, verifica los eventos recibidos y activa de inmediato los protocolos correspondientes, dando aviso a las fuerzas de seguridad o a los contactos designados cuando es necesario.
Esa capacidad de respuesta permanente reduce los tiempos de reacción y brinda la tranquilidad de saber que siempre hay alguien supervisando el hogar, incluso a cientos o miles de kilómetros de distancia. La prevención no elimina todos los riesgos, pero reduce oportunidades.
Y en seguridad, muchas veces la diferencia está en llegar antes: detectar un intento de intrusión, recibir una alerta temprana y poder actuar rápidamente.
Las vacaciones de invierno son un momento para descansar. Pero también son una buena oportunidad para recordar que una vivienda protegida no es solo la que tiene rejas o cerraduras: es aquella que puede comunicar, alertar y mantenerse conectada aun cuando sus dueños están lejos.
El autor es Director Ejecutivo de una firma de reconocida trayectoria en el rubro de la seguridad para el hogar.