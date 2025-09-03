¿Por qué creen que se llama Consejo de Ancianos?

Viendo la información sobre la Reforma de la Constitución, me "desayuno" que aceptaron el criterio respecto al Poder Legislativo. Resolvieron que para ser miembro de la Cámara de Diputados la edad mínima sea de 21 años y 25 para la Cámara de Senadores. Entonces me quiero referir a la honorable Cámara de Senadores, a la que por algo desde siempre se la llama Cámara Alta, denominación que proviene del latín Senatus, que significa Consejo de Ancianos (tiene su origen en la palabra senex, anciano), ya que en la Antigüedad los senadores eran hombres viejos y sabios, justamente.
Entiendo que el Senado no está para proponer leyes, sino para "analizar", "revisar" y "formular cambios" a los proyectos elevados por la Cámara de Diputados. Resumiendo: es la Cámara de Revisión, la Cámara Alta. Y es por ello que en su origen eran los adultos quienes cubrían esos cargos, dándole valor a la edad en lo que intrínsicamente ella significa: experiencia de vida.
En la Constitución de la provincia de Santa Fe de 1962 se estableció la edad de 35 años para cubrir el cargo de senador, por lo que a mi modesto entender ya en esa época no respetaron a los ciudadanos adultos mayores. Y en esta reforma la "mejoran" con la edad de 25 años, totalmente en contra de la razón del concepto de Cámara Alta y Cámara de Revisión.
Personalmente tuve la oportunidad como ciudadano y logré autorización para exponer en la Convención Constituyente. Y dentro de varias propuestas una fue que para ser senador y juez la edad mínima sea de 60 años, para respetar el origen de los postulados de la democracia y apostar a la sabiduría de los mayores al momento de la revisión de lo resuelto por los diputados en la Cámara Joven.
Creo que los actuales convencionales fueron en contra de todo el aprendizaje que pudieron haber tenido en nuestras escuelas y universidades. Quizás sería demasiado que aquellos que son abogados "descuelguen" sus títulos, pero en todo caso que sus formadores se los reclamen. Ahora digo: si realmente quieren tener una sola Cámara, que voten sin amagues y con claridad por dicha iniciativa. Pero, como al parecer no se animan, entonces pusieron la edad mínima de 25 años. Previsores los convencionales.
Soy un ciudadano de 81 años. Y más allá de que los profesionales de la Salud me pueden decir que con 25 años el ser humano puede estar en su total capacidad, no sé si pueden decir que para las decisiones importantes que hay que tomar, en función de su propia experincia de vida, la edad ideal sea de 60 años en adelante. Sé que no van a reformar lo votado, pero quiero que sepan que son responsables -dentro de algo que considero una irresponsabilidad- por lo que resuelven en materia de administración del Estado.
Los ciudadanos, al parecer en un silencio absoluto, deberán aceptar a esos senadores, porque serán legales de acuerdo a lo determinado por la Reforma Constitucional del año 2025. Los señores convencionales actuaron lógicamente, ya que la mayoría son legisladores que cumplieron las dos funciones y legislaron a su medida. Por eso les recomiendo que cuando lleguen a la casa de sus padres, si se animan, fijen la mirada en sus ojos: quizás no hayan sido profesionales, pero han vivido; sus arrugas reflejan una vida de trabajo, un esfuerzo gracias al que muchos de ustedes pudieron estudiar. Sean con ellos bien agradecidos.
