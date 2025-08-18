Gobernar es para servir, no para servirse

Cada 17 de agosto recordamos la figura del general Don José de San Martín. El título de esta nota es una de las tantas máximas que nos dejó como legado. Por eso, justamente, tomándolo como ejemplo a seguir es que comento lo siguiente respecto a la situación de crisis que tenemos en nuestra Patria. El actual gobierno nacional y muchos de los provinciales llevan gobernando un año y ocho meses -más o menos- y lograron una sustancial rebaja de la inflación.
Pero deben saber estos administradores del Estado que ello ha sido posible gracias al esfuerzo que realiza el Pueblo, los ciudadanos de a pie, ya que los salarios perdieron poder adquisitivo en uno de los termómetros de la economía: el supermercado. En la realidad, la baja de la inflación no es real porque al deterioro del salario hay que recargarle el aumento de los servicios públicos y privados (luz, agua, gas, cloacas, tasas municipales, transporte, combustible, alquileres), que hace disminuir notoriamente el poder adquisitivo de los ingresos del trabajador.
Una reflexión para los gobiernos: no han disminuido los altísimos impuestos que en nuestra patria son una imposición, que ha llevado a que los mismos sumen 167. Esto hace imposible que los ciudadanos podamos mantener las pesadas estructuras gubernamentales (nación, provincias, municipios), que me parece que en poco y nada han reducido su pesado costo de administración.
Los políticos que nos representan, que son muchos, bien se podrían reunir y determinar qué impuestos o gravámenes pueden eliminarse y en cuáles rebajar su porcentaje. Me pregunto: ¿Hay disposición o están cómodos gobernando sin dar explicaciones al pueblo? ¿En qué han rebajado sus gastos? El pueblo está demostrando que hace y sigue haciendo esfuerzos para bancar a los "administradores".
Ahora requerimos que los gobernantes nos demuestren que están gastando menos; es decir, mucho menos que el anterior gobierno. Nunca nos rinden cuentas. San Martín dentro de sus virtudes también decía que había que ser austeros con el dinero del pueblo. Servir, no servirse. ¿Nuestros gobernantes, aplican la austeridad? Rebajen los impuestos al mínimo, así las empresas podrán producir más y con la disminución impositiva trabajarán "en blanco" (hoy un elevado porcentaje de ciudadanos desarrolla economía "en negro").
Domingo Faustino Sarmiento decía: "Eduquemos al soberano". Esto significa también: "Rindan cuentas de los gastos del Estado". Debemos tener estados austeros y que lo demuestren con estadísticas reales y concretas, como lo hacen con la inflación. Informen cuánto gastamos de menos que los gobiernos de 2023 y 2024. Repito... ¿Nuestros gobernantes son austeros, o solamente los austeros por obligación somos los ciudadanos?
¿El Departamento Contable de la Nación, los Tribunales de Cuenta de las Provincias, podrán rendir cuentas o seguirán siendo una suma más de los abultados gastos del Estado? Opino como argentino al que le duele la Patria y desarrollista que votó a las actuales autoridades de gobierno, por lo que considero que tengo moral y ética para opinar. Perdón general San Martín, te homenajeamos, pero no copiamos tus virtudes. ¡Viva la Patria!
