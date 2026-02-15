Coliseo aplastó a Ferro Dho y sueña en grande

Coliseo protagonizó una jornada inolvidable para su historia deportiva. En la tarde de este domingo, y en el escenario de Sportivo Guadalupe, el conjunto santafesino goleó con absoluta autoridad por 9 a 0 a Ferro Dho de San Cristóbal en el marco de la Copa Federación femenina. La victoria no solo refleja una diferencia futbolística marcada, sino también el crecimiento sostenido del equipo, que ahora mira el futuro inmediato con grandes expectativas.
Desde el pitazo inicial, las romanas impusieron condiciones. Con orden táctico, presión alta y una marcada intensidad en cada sector del campo, el equipo mostró una superioridad que rápidamente se trasladó al marcador. Ferro Dho nunca pudo acomodarse al ritmo del partido ni encontró herramientas para frenar los avances del conjunto santafesino, que aprovechó cada espacio para lastimar.
El dominio fue absoluto. Coliseo manejó la pelota, generó situaciones constantes y mostró contundencia en el área rival. La diferencia se fue ampliando con el correr de los minutos, dejando en evidencia la diferencia entre ambos equipos en esta jornada.
Dominio total desde el inicio
El primer tiempo marcó el rumbo definitivo del encuentro. Coliseo mostró su mejor versión colectiva, con asociaciones rápidas, movilidad permanente y una efectividad que terminó siendo determinante. Antes del cierre de la etapa inicial, el equipo ya ganaba 5 a 0, reflejando en el marcador lo que sucedía dentro del campo de juego.
Cada ataque romano llevaba sensación de peligro. La solidez defensiva permitió recuperar rápido la pelota, mientras que el mediocampo fue el motor del equipo, generando juego y abasteciendo constantemente a las delanteras. Ferro Dho, por su parte, apenas pudo acercarse al arco rival y sufrió ante cada avance santafesino.
Ese resultado parcial prácticamente sentenció el partido, aunque Coliseo nunca bajó la intensidad ni resignó su idea de juego. El equipo mantuvo concentración y mostró seriedad competitiva, entendiendo la importancia del partido dentro del torneo.
Eficacia y control en el complemento
En el segundo tiempo, con una ventaja amplia, Coliseo reguló energías pero sin perder protagonismo. El equipo manejó los tiempos del partido, administró la posesión y continuó generando oportunidades. A pesar del desgaste lógico, las romanas lograron convertir cuatro goles más para sellar una goleada histórica.
El complemento mostró a un equipo maduro, que supo cuándo acelerar y cuándo manejar el ritmo del encuentro. El banco de suplentes también aportó soluciones, manteniendo la intensidad y permitiendo sostener la presión sobre el rival.
Más allá del resultado, el funcionamiento colectivo fue el punto más alto. Coliseo mostró carácter, identidad de juego y una ambición deportiva que ilusiona de cara a lo que viene en la competencia.
El 9 a 0 final no deja margen para interpretaciones. Fueron tres goles de Melani Odriozola, tres de Lisbeth y Florencia Silvero, Gisela Hernández y Camila Díaz, marcaron los restantes. Fue una demostración de superioridad en todos los aspectos del juego y una señal clara del momento que atraviesa el equipo. La victoria posiciona a las romanas como un rival de cuidado dentro del torneo y refuerza la confianza del plantel para afrontar los desafíos que se aproximan.
Con este triunfo, Coliseo dejó en claro que quiere ser protagonista. El objetivo ahora será sostener este nivel, continuar creciendo como equipo y seguir escribiendo páginas importantes dentro de la Copa Federación femenina. La ilusión está más viva que nunca y el plantel santafesino ya piensa en la próxima instancia con la convicción de que puede seguir haciendo historia.