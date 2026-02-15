Copa Federación – Fútbol Femenino

Coliseo aplastó a Ferro Dho y sueña en grande

Las romanas lograron un triunfo histórico al golear 9 a 0 a Ferro Dho de San Cristóbal en cancha de Sportivo Guadalupe. Con una actuación contundente, el equipo santafesino se ilusiona con avanzar y pelear por objetivos importantes en la Copa Federación.