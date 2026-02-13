Deporte de alto rendimiento

Agustín Pecantet, el rafaelino que desafía los límites del ultramaratón y deja a la Argentina en lo más alto

El atleta de Rafaela logró un segundo puesto en una exigente competencia internacional disputada en México. Mientras se prepara para nuevos desafíos de nivel mundial, busca el acompañamiento de sponsors para continuar representando a la región, la provincia y el país en el circuito global del ultramaratón.