Fútbol Infantil

Nacional abrió la Copa Albos del Sur con una jornada a puro gol y emoción

Con la cobertura de Diario El Litoral, el 3° torneo de Fútbol Infantil Copa Albos del Sur tuvo un arranque cargado de color, pasión y una gran convocatoria de público. La participación de clubes de renombre y la presencia de chicos de toda la región marcaron el pulso de una primera fecha que dejó casi 100 goles y grandes expectativas para lo que viene.