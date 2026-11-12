Una fiesta para las inferiores

El Lagunerito vuelve a poner en cancha los juveniles

Ciclón Racing prepara una nueva edición del tradicional torneo infantil, que reunirá a las categorías 2012, 2013 y 2014. La competencia se disputará los días 16, 17, 19, 23, 24 y 26 de noviembre, con la participación de Ciclón Racing, El Quillá, Banco Provincial y Academia Cabrera.