Las inferiores vuelven a ser protagonistas y el fútbol de los más chicos tendrá su propia fiesta con una nueva edición de “El Lagunerito 2026”, el torneo organizado por Ciclón Racing para las categorías 2012, 2013 y 2014.
El Lagunerito vuelve a poner en cancha los juveniles
Ciclón Racing prepara una nueva edición del tradicional torneo infantil, que reunirá a las categorías 2012, 2013 y 2014. La competencia se disputará los días 16, 17, 19, 23, 24 y 26 de noviembre, con la participación de Ciclón Racing, El Quillá, Banco Provincial y Academia Cabrera.
La propuesta, que se desarrollará en las instalaciones de la entidad lagunera durante seis jornadas de noviembre, tiene como principal objetivo generar un espacio de encuentro, competencia y diversión para los niños que forman parte de las divisiones menores.
Al mismo tiempo, busca fortalecer los vínculos entre clubes, entrenadores y familias, entendiendo al fútbol infantil como una herramienta fundamental para la formación.
La competencia contará con la presencia de equipos de Ciclón Racing, El Quillá, Banco Provincial y Academia Cabrera, instituciones que le darán vida a un certamen pensado para disfrutar del juego y de esos momentos que quedan guardados en la memoria de los chicos.
Un torneo pensado para disfrutar
La primera jornada será el lunes 16 de noviembre. Desde las 18.30 jugará la categoría 2014, con El Quillá frente a Academia Cabrera. Luego, a las 19.20, será el turno de la 2013 con Ciclón Racing ante El Quillá. A las 20.10 se medirán Banco Provincial y Academia Cabrera en 2012, mientras que a las 21.10 Ciclón Racing enfrentará a El Quillá en la misma categoría.
El martes 17 continuará la programación con cuatro encuentros. El jueves 19 llegará una nueva jornada, mientras que el lunes 23 y martes 24 completarán el tramo inicial del calendario.
La organización también apunta a que técnicos, padres y familiares puedan acompañar y disfrutar de una experiencia que excede el resultado deportivo. En estas edades, cada partido representa una oportunidad para aprender, compartir, hacer nuevos amigos y crecer dentro y fuera de la cancha.
El fútbol infantil, siempre protagonista
“El Lagunerito” vuelve así a ocupar un lugar especial dentro del calendario de las inferiores santafesinas. Ciclón Racing abre sus puertas para recibir a clubes de la Liga y de la región, en una iniciativa que pone en primer plano a quienes representan el futuro del fútbol.
Porque en cada partido habrá mucho más que goles y resultados: habrá ilusión, compañerismo, aprendizaje y familias acompañando. En definitiva, el fútbol de los chicos vuelve a tener su fiesta y El Lagunerito 2026 será el escenario para disfrutarla.