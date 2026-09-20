En Entre Ríos

Región Litoral Consejo Federal de AFA: La Delegación Paraná sede de una trascendental jornada

Este próximo martes 29 de septiembre se llevará a cabo un importante encuentro en la ciudad de Paraná, más precisamente en la sede de la Región Litoral Sur, ubicada en Avenida Ramírez 1172, junto a otros escenarios por disponibilidad de espacio.