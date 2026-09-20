Cabe recordar que allí funciona la Delegación Entre Ríos del Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino.
Región Litoral Consejo Federal de AFA: La Delegación Paraná sede de una trascendental jornada
Este próximo martes 29 de septiembre se llevará a cabo un importante encuentro en la ciudad de Paraná, más precisamente en la sede de la Región Litoral Sur, ubicada en Avenida Ramírez 1172, junto a otros escenarios por disponibilidad de espacio.
A partir de los recientes cambios y la formalización de delegaciones en distintos puntos del país, Paraná pasará a ser sede de la Región Litoral Sur, que comprende a las provincias de Entre Ríos y Santa Fe, a través de sus respectivas federaciones, ligas y clubes.
La novedad se dio a conocer ayer tras la reunión de Delegados del Consejo Federal en la sede social que la AFA posee en Pilar.
Dicha delegación será presidida por Alejandro Schneider (presente en dicho cónclave), actual delegado del Consejo Federal en Entre Ríos y presidente de la Liga Paranaense de Fútbol.
Una jornada con diversas instancias
La actividad oficial del martes comenzará a las 14:30, con la firma de contratos profesionales de árbitros. Serán 25 jueces de Entre Ríos y Santa Fe quienes formalizarán su relación laboral ante autoridades nacionales del arbitraje.
Estarán presentes las autoridades de la Unión de Árbitros Deportivos de Argentina (UADA) Sergio Pezzotta, secretario general; Juan Pablo Pompei, secretario adjunto; y Jorge Baliño, secretario de actas.
Posteriormente, a las 16, se desarrollará una charla que tendrá como protagonista a Daniel Bazán Vera, exfutbolista y candidato a secretario general de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA).
También se realizará la presentación del Mapa Socioeconómico del Fútbol del Interior Argentina, publicación coordinada por Claudio Salas y en el que trabajó el Consejo Federal.
Acto institucional
Finalmente, la jornada concluirá con un acto institucional que contará con la presencia de dirigentes del Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino, representantes de Federaciones y Clubes de la Región Litoral Sur de Entre Ríos y Santa Fe y autoridades dirigenciales del ámbito nacional.
Será, de esta manera, una jornada de relevancia para el fútbol del interior y, particularmente, para una Región Litoral Sur que comienza a consolidar su nueva estructura institucional con sede en la capital entrerriana.