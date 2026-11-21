Liga Santafesina de Fútbol

Santa Fe FC gritó campeón y ascendió a Primera A

Santa Fe Fútbol Club derrotó 2 a 0 a Nuevo Horizonte en Gimnasia y Esgrima de Ciudadela, se quedó con el Clausura y, como también había conquistado el Apertura, logró el ascenso a la máxima categoría de la Liga Santafesina de Fútobl. Gianluca Ledesma y Brian Segovia marcaron los goles de una tarde que terminó en una fiesta inolvidable.