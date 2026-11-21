Santa Fe Fútbol Club ya es de Primera A. Lo consiguió en una tarde cargada de emoción, fútbol y festejos, después de vencer 2 a 0 a Nuevo Horizonte en la cancha de Gimnasia y Esgrima de Ciudadela.
Santa Fe FC gritó campeón y ascendió a Primera A
Santa Fe Fútbol Club derrotó 2 a 0 a Nuevo Horizonte en Gimnasia y Esgrima de Ciudadela, se quedó con el Clausura y, como también había conquistado el Apertura, logró el ascenso a la máxima categoría de la Liga Santafesina de Fútobl. Gianluca Ledesma y Brian Segovia marcaron los goles de una tarde que terminó en una fiesta inolvidable.
El equipo que había conquistado el Apertura volvió a quedarse con el título en el Clausura y, de esa manera, aseguró el gran objetivo que perseguía desde su regreso a la Liga Santafesina: volver a la máxima categoría.
El pitazo final del árbitro Carlos Córdoba desató una celebración interminable. La visera de cemento de Ciudadela se mostró casi completa, con un muy buen marco de público que acompañó un partido que, más allá de las alternativas deportivas, terminó convirtiéndose en una verdadera fiesta del fútbol liguista.
El encuentro tuvo un primer tiempo de trámite cerrado. A los dos equipos les costó encontrar espacios y generar juego asociado. La pelota circuló con mucha disputa en la mitad de la cancha y las oportunidades fueron escasas. Hubo un par de aproximaciones por lado, pero ninguno consiguió imponer claramente sus condiciones.
Santa Fe FC, sin embargo, encontró la llave para abrir el partido. A los 49 minutos, Gianluca Ledesma apareció para marcar el 1 a 0 y darle a su equipo una ventaja que, por el desarrollo, significaba mucho más que un simple gol.
Ledesma abrió el camino y Segovia lo cerró
Con el resultado a favor, Santa Fe Fútbol Club comenzó a manejar mejor algunos momentos del partido, mientras Nuevo Horizonte debió asumir mayores riesgos. El trámite cambió y el encuentro ganó en intensidad. Hubo más espacios, ida y vuelta y situaciones frente a los arcos.
Nuevo Horizonte buscó la igualdad y Santa Fe FC tuvo posibilidades para ampliar. El partido ingresó entonces en una etapa donde cualquier detalle podía cambiar la historia. Pero el campeón tenía reservado otro golpe.
A los 36 minutos del segundo tiempo, Brian Segovia protagonizó una magistral jugada personal. Tomó la pelota, encaró y resolvió con enorme categoría para marcar el 2 a 0 que terminó de encaminar la consagración. El festejo fue inmediato. Sus compañeros fueron a buscarlo y desde las tribunas comenzó a sentirse que el ascenso estaba cada vez más cerca.
Después llegó el momento esperado. Córdoba marcó el final y todo Santa Fe FC se fundió en un abrazo. Jugadores, cuerpo técnico, dirigentes, colaboradores y simpatizantes celebraron un logro que representa mucho más que una copa: significa el regreso del club a la Primera A de la Liga Santafesina.
Un ascenso construido con pertenencia
Detrás de esta conquista aparece también la figura del presidente Fernando Yori, visiblemente emocionado luego de consumarse el ascenso.
Desde el regreso de Santa Fe Fútbol Club a la competencia liguista, la conducción apostó por reconstruir una identidad, rodearse de gente con sentido de pertenencia y volver a poner al club en el lugar que históricamente pretendía ocupar.
El resultado está a la vista. Santa Fe FC fue campeón del Apertura, volvió a coronarse en el Clausura y consiguió el ascenso. Una campaña que ahora le permite instalarse nuevamente entre los grandes de la Liga.
Del otro lado quedó Nuevo Horizonte, protagonista de un gran año deportivo y que todavía tendrá una oportunidad para alcanzar el mismo objetivo. Deberá enfrentarse a Banco Provincial en un partido único y en cancha neutral, en busca del otro lugar disponible en Primera A.
La jornada también tuvo un capítulo especial fuera de la cancha. La Liga Santafesina de Fútbol llevó adelante una organización que permitió que la definición se desarrollara con normalidad, mientras que la gente de Gimnasia y Esgrima de Ciudadela acompañó con un gran trabajo para recibir a los protagonistas y al público.
Porque cuando las cosas se hacen bien, el fútbol termina entregando esto: una fiesta. Y esta vez la fiesta fue de todos, aunque tuvo un dueño indiscutido. Santa Fe Fútbol Club, con el corazón en la mano y la Primera A como destino, volvió a escribir una página grande de su historia.
Desde Pasión Liga de Diario El Litoral, que acompañó cada momento y llevó la firma en el pecho junto al club durante este camino, solo queda decirlo como corresponde: felicitaciones, Santa Fe FC. El ascenso es una realidad. Santa Fe vuelve a ser de Primera.
La sínteis del aprtido
Santa Fe FC (2): Mariano Rodríguez; Santiago Giménez, Jonatan Fernández, Agustín Giménez, Jesús Paiva, Marcelo Hilbe, Lionel Rodríguez, Gianluca Ledesma, , Agustín Flores y Joaquín Argüello. DT: Mario Genesi.
Nuevo Horizonte (0): Walter Chamorro; Silvio Mieres, Eduardo Flores, Franco Domínguez, Juan Fiorenza, Leandro Martínez, Mateo Quiroga, Uriel Lemercier, Lautaro Wagner, Brian Pereyra y Martín Retamar. DT: Mario Lermercier.
Goles: en el primer tiempo, a los 49 min. Ledesma (SFFC) y en el segundo tiempo, a los 36 min. Brian Segovia (SFFC). Ingresaron en Santa Fe FC: Retamoso, Segovia, Cortez, Bonelli y Gudiño. En Nuevo Horizonte: Balquinta, Martínez, Espíndola, Montenegro y Lima. Árbitro: Carlos Córdoba. Cancha: Gimnasia.