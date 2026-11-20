Clausura A

Sábado de definiciones: playoffs de Primera A y una gran final en Ciudadela

La pelota volverá a rodar este sábado por los torneos Clausura Lautaro Fagioli de la Liga Santafesina. En Primera A se jugarán dos cruces de cuartos de final, mientras que Santa Fe y Nuevo Horizonte definirán el título del Octogonal de Primera B en el Gigante de Ciudadela. Se espera una jornada con mucho fútbol y un gran marco de público.