La Liga Santafesina de Fútbol tendrá este sábado una jornada cargada de emociones, con partidos que comenzarán a definir el camino hacia los títulos del Clausura Lautaro Fagioli.
Sábado de definiciones: playoffs de Primera A y una gran final en Ciudadela
La pelota volverá a rodar este sábado por los torneos Clausura Lautaro Fagioli de la Liga Santafesina. En Primera A se jugarán dos cruces de cuartos de final, mientras que Santa Fe y Nuevo Horizonte definirán el título del Octogonal de Primera B en el Gigante de Ciudadela. Se espera una jornada con mucho fútbol y un gran marco de público.
La Primera A disputará dos encuentros correspondientes a los cuartos de final de los Playoffs, mientras que la Primera B tendrá su gran partido decisivo: Santa Fe y Nuevo Horizonte se enfrentarán por la final del Octogonal.
La programación concentra así toda la atención en distintos escenarios de la ciudad y sus alrededores, en una jornada que puede marcar un antes y un después para varios equipos que mantienen viva la ilusión de cerrar el año de la mejor manera.
Dos cruces por un lugar en semifinales
En la Primera División, los Playoffs del Clausura Lautaro Fagioli ingresarán este sábado en una instancia decisiva. Desde las 16, Universidad recibirá a Unión en un duelo que promete intensidad y mucha paridad.
El arbitraje estará a cargo de Ariel Correa, acompañado por Claudio Ovelar y Eduardo Vergara como asistentes, mientras que Gustavo Vergara será el cuarto árbitro.
A la misma hora, Náutico El Quillá, en su predio, y La Salle se medirán por el otro cruce de cuartos de final previsto para la jornada. Joaquín Urbani será el encargado de impartir justicia, con Luciano Vergara y Lautaro Santillán como asistentes y Ricardo Spacessi como cuarto árbitro.
Los dos encuentros tendrán en juego mucho más que un resultado. La instancia de playoffs obliga a afrontar cada pelota con máxima concentración, porque un error puede significar quedar al margen y un acierto puede abrir definitivamente la puerta a las semifinales.
Universidad, Unión, Náutico El Quillá y La Salle llegan a esta instancia sabiendo que el margen de error es mínimo. En este tipo de partidos, la experiencia, la concentración y la capacidad para manejar los momentos del encuentro suelen transformarse en factores determinantes.
Ciudadela se prepara para una gran final
Pero la jornada tendrá además un capítulo especial en el ascenso. Desde las 15, en la cancha de Gimnasia y Esgrima de Ciudadela, Santa Fe y Nuevo Horizonte disputarán la gran final del Octogonal del Clausura 2026 de la Primera B.
El escenario será el Gigante de Ciudadela, que se prepara para recibir un partido que definirá al ganador del reducido y que promete reunir a una importante cantidad de espectadores. La organización de la Liga Santafesina trabajó para que la definición tenga el marco que merece una instancia de semejante trascendencia.
La programación del partido tuvo además una consideración particular. Desde la Casa Madre del fútbol santafesino se evaluaron distintas alternativas para disputar la final, incluso la posibilidad de trasladarla al domingo o al lunes.
Sin embargo, una de las instituciones involucradas planteó la imposibilidad de jugar esos días debido a cuestiones laborales que afectan a varios de sus futbolistas.
Ante esa situación, y aplicando el sentido común, se resolvió respetar el día central de competencia de la divisional y mantener la definición para este sábado.
El encuentro tendrá como árbitro principal a Carlos Córdoba, acompañado por Matías Pereyra e Iván Chazarreta como asistentes. Valentín Córdoba será el cuarto árbitro.
Santa Fe y Nuevo Horizonte afrontarán, entonces, el partido más importante de sus respectivas campañas en este Clausura. Todo quedará reducido a noventa minutos, con la ilusión de alcanzar la gloria y quedarse con el Octogonal. Si gana Santa Fe FC, ascenderá a la máxima categoría de la Liga. Si lo hace Nuevo Horizonte, el primer ascenso deberá esperar.
Será un sábado a puro fútbol santafesino. Mientras la Primera A sigue transitando la etapa más apasionante de sus Playoffs, la Primera B tendrá en Ciudadela una final que promete emociones fuertes. Dos categorías, distintos escenarios y un mismo objetivo: ganar, avanzar y terminar el año levantando una copa.