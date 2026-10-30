El juego de los barrios no se detiene. La Liga Santafesina de Fútbol se prepara para vivir un nuevo capítulo del Torneo Clausura Lautaro Fagioli, que comienza a transitar momentos decisivos.
La fecha 10 empieza a definir el camino hacia la clasificación
El Clausura Lautaro Fagioli transita su penúltimo capítulo de la fase regular. Luego del adelanto del clásico entre Sanjustino y Colón de San Justo, que terminó con triunfo del Matador por 2 a 1, el grueso de la programación se disputará este sábado. Con las posiciones al rojo vivo, cada punto puede resultar determinante en la lucha por meterse en la próxima instancia.
Con la novena fecha ya completada, el calendario pone en marcha la décima jornada, la penúltima de la etapa clasificatoria, con varios equipos que buscarán dar un paso fundamental hacia sus objetivos.
La actividad comenzó este miércoles en el Coloso del Oeste, donde Sanjustino se quedó con una nueva edición del clásico de San Justo. El conjunto dirigido por Marcelo Molina venció 2 a 1 a Colón de San Justo y consiguió tres puntos de enorme valor para mantenerse en lo más alto de la Zona B.
Un resultado que, además de alimentar la rivalidad histórica, le permitió al Matador recuperar terreno y llegar a esta recta final con aspiraciones firmes.
El resto de la programación tendrá su desarrollo este sábado 31 de octubre, con una agenda cargada de encuentros en distintos escenarios de la región.
La pelota comenzará a rodar a las 15 en el predio 4 de Junio, donde Colón recibirá a Cosmos FC, en un adelanto de horario respecto del resto de la jornada. Los otros nueve compromisos de Primera División comenzarán a las 16.
Dos zonas, una misma expectativa
La pelea por los primeros lugares presenta un panorama atractivo. En la Zona A, Colón de San Justo manda con 18 unidades, apenas un punto por encima de Juventud Unida de Candioti, que suma 17.
La diferencia es mínima y deja abierta una definición apasionante, con dos protagonistas que llegan a las últimas jornadas sabiendo que no hay demasiado margen para dejar puntos en el camino.
En la Zona B, Sanjustino logró sostenerse en lo más alto después de su victoria clásica. El Matador reúne 20 puntos y tiene como escolta a Náutico El Quillá, que acumula 19. Apenas una unidad separa a los dos principales aspirantes, por lo que cada presentación adquiere un valor especial.
Con una fecha más por delante después de este fin de semana, la décima jornada puede comenzar a despejar el panorama, aunque también podría trasladar toda la emoción a la última presentación. La regularidad, la eficacia y la capacidad de resolver los partidos serán determinantes en un campeonato que mantiene la expectativa en ambas zonas.
La programación completa
Por la fecha 10 del Clausura Lautaro Fagioli, este sábado se disputarán los siguientes encuentros: A las 15, en el predio 4 de Junio: Colón – Cosmos FC.
A las 16: Deportivo Nobleza – Las Flores II; Sportivo Guadalupe – Newell's Old Boys; Ateneo Inmaculada – Independiente; Juventud Unida – Universidad; La Perla del Oeste – Deportivo Santa Rosa; Ciclón Racing – Nacional; La Salle – Academia AC; Ciclón Norte – Náutico El Quillá; y Unión – Gimnasia y Esgrima.
El pronóstico de una jornada intensa acompaña a un torneo que ingresa en su tramo decisivo. El Clausura Lautaro Fagioli busca sus protagonistas para la definición y, mientras las posiciones se ajustan, el fútbol de los barrios vuelve a tener la palabra.