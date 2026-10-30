Torneo Clausura de la Liga

La fecha 10 empieza a definir el camino hacia la clasificación

El Clausura Lautaro Fagioli transita su penúltimo capítulo de la fase regular. Luego del adelanto del clásico entre Sanjustino y Colón de San Justo, que terminó con triunfo del Matador por 2 a 1, el grueso de la programación se disputará este sábado. Con las posiciones al rojo vivo, cada punto puede resultar determinante en la lucha por meterse en la próxima instancia.