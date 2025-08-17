Unión gritó campeón y levantó la copa del Apertura Narela Gómez
En una tarde histórica para el fútbol femenino de la ciudad, Unión derrotó a Colón en la última fecha del Torneo Apertura y se consagró campeón de la Primera A. El equipo tatengue cerró un certamen impecable y celebró junto a su gente. Se jugaron todos los encuentros de la 17ª fecha con goles, emociones y definiciones tanto en Primera A como en la Primera B.
El fútbol femenino liguista cerró este sábado un capítulo inolvidable con la final anticipada entre Unión y Colón, que definió el título del Torneo Apertura Narela Gómez de la Liga Santafesina. En un duelo cargado de expectativa, el equipo tatengue se impuso por 3 a 1 en la cancha de Cabaña Leiva, coronándose campeón de la máxima categoría. El festejo se extendió más allá del pitazo final y el plantel albirrojo levantó la copa que lo distingue como el mejor de la primera parte del año.
Unión llegaba a la última jornada con la obligación de ganar para asegurarse el título, y no falló. Con goles de Ámbar Grandoli, Valentina López y Rosario Romero, las rojiblancas inclinaron la balanza a su favor y le sacaron brillo a una campaña regular y pareja, en la que supieron combinar solidez defensiva con contundencia en el arco rival. Colón descontó a través de Lourdes Largeaud, pero no pudo torcer la historia en un duelo vibrante que tuvo clima de final.
La definición fue el broche perfecto para un certamen que mostró el crecimiento sostenido del fútbol femenino en Santa Fe, con cada vez más equipos, mayor cantidad de jugadoras federadas y un público que acompaña. En las tribunas se vivió una verdadera fiesta: banderas, bombos, cánticos y un marco digno de un clásico le dieron color a la jornada que quedará en la memoria.
El título de Unión no solo significa una estrella más en su rica historia deportiva, sino también la consolidación de un proyecto que viene trabajando hace tiempo para darle protagonismo al fútbol femenino. El trabajo de las entrenadoras, el cuerpo técnico y la dirigencia, sumado al compromiso de las jugadoras, se vio reflejado en el terreno de juego y en la tabla de posiciones.
Mientras tanto, el resto de la fecha 17 también dejó resultados que completan el panorama de un campeonato competitivo y atractivo. En Primera A, Juventud Unida cayó por la mínima ante Veteranos, con gol de Evelyn Rosales; Deportivo Agua superó a Los Piratitas por 2 a 1 con un doblete de Elizabet Moreyra, mientras que Andrea Cabrera descontó para el rival. En otro encuentro parejo, El Cadi derrotó a Las Flores II por 1 a 0 gracias a la definición de Nely Flores.
Fénix no pudo ante Coliseo, que goleó 5 a 1 con una tarde inspirada de Cecilia Ojeda (2), Lisbeth López (2) y Lucrecia Ojeda; Natalia Pérez marcó el único tanto para las locales. Por su parte, Nacional dio la nota de la fecha con una goleada contundente por 6 a 1 sobre Floresta: Dalma Valdez convirtió tres tantos, Jenifer Farías, Yamila Saucedo y Abigaíl Rodríguez completaron la cuenta, mientras que Adriana Almarante descontó para Floresta.
El Quillá también cerró su participación con una sonrisa al imponerse 3 a 0 sobre Los Cholitos. Camila Scurato, Yanina Hofstetter y Antonella Garzón anotaron para el equipo náutico. En tanto, La Salle y Vecinal Gálvez protagonizaron un partido cambiante y lleno de emociones. El conjunto visitante terminó quedándose con los tres puntos gracias a las conquistas de Martina Quiroz y Wanda Correa (2), que revirtieron los tantos iniciales de Gisela Hernández (2). Peñarol tuvo fecha libre.
Unión campeón. Las chicas de Unión se quedaron con el clásico disputado ante Colón y se consagraron campeonas del Apertura.
La temporada se cerró con un alto nivel de competencia y una destacada actuación de varias goleadoras, que se convirtieron en protagonistas indiscutidas. Jugadoras como Valdez en Nacional, Moreyra en Deportivo Agua y las atacantes de Coliseo y Unión dejaron su huella con goles decisivos que inclinaron resultados.
El Apertura Narela Gómez 2025 será recordado como un torneo que consolidó al fútbol femenino en la región. La organización, la regularidad en las competencias y el entusiasmo en cada cancha marcan una evolución que trasciende lo deportivo. El nombre del certamen, en homenaje a Narela Gómez, sigue siendo un faro de inspiración para todas las futbolistas que sueñan con seguir creciendo en este deporte.
Ahora, todas las miradas apuntan al segundo semestre. El Clausura será la oportunidad para que los equipos intenten desbancar a Unión, el flamante campeón, y para que nuevas figuras sigan emergiendo en un certamen que promete emociones. En ese sentido, Colón buscará revancha, Nacional intentará dar pelea con su gran poder ofensivo y otros clubes, como El Quillá y Deportivo Agua, quieren consolidar sus proyectos para meterse de lleno en la pelea.
En paralelo, la Primera B también vivió definiciones y partidos cargados de intensidad, con equipos que sueñan con ascender y seguir escribiendo su historia en la máxima categoría. La Liga Santafesina confirmó que el Clausura tendrá el mismo formato, con fases competitivas y la continuidad de todas las instituciones que forman parte del engranaje de este fútbol femenino que crece a pasos firmes.
La foto del sábado tiene a Unión en lo más alto. Con la copa en sus manos, las jugadoras tatengues celebraron con la hinchada, cantaron, lloraron de emoción y disfrutaron de un logro que quedará grabado para siempre. El fútbol femenino local tiene nuevo campeón, y ese campeón viste de rojo y blanco.
