Fútbol Femenino

Unión gritó campeón y levantó la copa del Apertura Narela Gómez

En una tarde histórica para el fútbol femenino de la ciudad, Unión derrotó a Colón en la última fecha del Torneo Apertura y se consagró campeón de la Primera A. El equipo tatengue cerró un certamen impecable y celebró junto a su gente. Se jugaron todos los encuentros de la 17ª fecha con goles, emociones y definiciones tanto en Primera A como en la Primera B.