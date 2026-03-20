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Reporte de vecinos

Reclaman por vegetación sin cortar y basura acumulada en zonas de Monte Vera

Se trata de postales en esquinas de la joven ciudad al norte de la capital de Santa Fe.

Así lucen las zonas resaltadas por vecinos de Monte Vera.Así lucen las zonas resaltadas por vecinos de Monte Vera.
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Vecinos de la zona correspondiente a los barrios Los Lapachos y Parano de la ciudad de Monte Vera, en el departamento La Capital de Santa Fe, han realizado un reclamo urbano.

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Se tratan de pastizales y esquinas de dichas zonas de la joven ciudad santafesina que no son cortados con frecuencia y que derivan en pequeños focos de basura.

Así lucen las zonas resaltadas por vecinos de Monte Vera.Así lucen las zonas resaltadas por vecinos de Monte Vera.

“Ya presente carta documento y denuncia al centro territorial”, relató a El Litoral Carlos, un vecino de Monte Vera y agregó: “Sigo pagando los impuestos pero vivo entre ratas, mugre y a oscuras”.

Así lucen las zonas resaltadas por vecinos de Monte Vera.Así lucen las zonas resaltadas por vecinos de Monte Vera.

En las imágenes compartidas se observan algunas esquinas de los barrios en cuestión con cierta vegetación de importante presencia y algunos objetos arrojados al suelo por los propios vecinos.

Carlos comentó que envió un documento en el cual reclama por falta de luz, limpieza, mantenimiento de las calles y la basura tirado por los propios habitantes.

Así lucen las zonas resaltadas por vecinos de Monte Vera.Así lucen las zonas resaltadas por vecinos de Monte Vera.

El vecino reclama puntualmente “limpieza integral, desmalezado y erradicación definitiva del basural ubicado en la intersección de las calles Di Bert y San Juan”.

Además, en el texto indica que “esto genera un foco de infección, peligro de incendio, riesgo sanitario (dengue, alimañas, etc.), deterioro de vehículos, inseguridad (zona oscura que facilita la delincuencia) y más, afectando mi salud al igual que la de mis vecinos”.

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