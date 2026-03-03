Inician los trabajos en Ruta 5 para mejorar la conexión entre Santa Fe, Recreo y Monte Vera

El Gobierno de la Provincia anunció que este miércoles 4 de marzo a las 12, comenzarán las tareas para desarrollar dos obras fundamentales que mejorarán la conexión en localidades del Gran Santa Fe: la repavimentación de la Ruta 5 y la construcción de una nueva rotonda en su intersección con Ruta 2.
La ruta 5 conecta dos corredores importantes del dpto. La Capital, la RN 11 y la RP2.
Así lo anticipó el propio gobernador Maximiliano Pullaro, informando que “desde las 12, frente al Hospital Protomédico “Manuel Rodríguez”, se firmará el acta de inicio por parte del ministro Lisandro Enrico para dar comienzo a dos obras vitales en pos de optimizar la circulación y las condiciones de seguridad vial en esta zona”.
En cuanto a los trabajos para estas nuevas obras viales, Pullaro explicó: “Por un lado, vamos a repavimentar 3.400 metros de la Ruta 5, en el tramo que va desde la Ruta Nacional N°11 hasta la Ruta 2, construyendo también un nuevo acceso al Hospital Protomédico. Por otro lado, en la unión de las rutas 2 y 5, vamos a construir una nueva rotonda de hormigón, de 3 ramas, con nuevas paradas de colectivos, iluminación LED y barandas metálicas”.
La entrada del Hospital Protomédico "Manuel Rodríguez", un elemento clave para la salud de los vecinos de la zona.
La obra que directamente beneficiará a Santa Fe, Recreo y Monte Vera. Estará a cargo de la empresa Ponce Construcciones SA. y cuentan con una inversión santafesina que supera los 6.000 millones de pesos. Este proyecto tendrán trabajos complementarios como limpieza de taludes y cunetas, reinstalación de defensas metálicas, limpieza de veredas y desagües.