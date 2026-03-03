Lo confirmó Pullaro

Inician los trabajos en Ruta 5 para mejorar la conexión entre Santa Fe, Recreo y Monte Vera

El mandatario santafesino anunció la repavimentación de 3.400 metros, entre la Ruta Nacional N° 11 y Ruta 2. Además, se activará la construcción de una rotonda en la intersección de la 2 y la 5.