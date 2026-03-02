Pullaro promulgó la reforma que traslada a 30 días los aumentos para pasivos

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, promulgó la reforma al artículo 12 de la ley 6915 que reduce el tiempo de traslado de los aumentos salariales al sector pasivo.
El gobernador firmó la modificación al artículo 12 de la ley 6915 de la provincia. Anteriormente el plazo era de 60 días.
Con la rúbrica del mandatario santafesino se modifica de 60 días a 30 días el plazo para trasladar los aumentos salariales de los trabajadores activos a los jubilados y pensionados.
De esta manera, las variaciones en las prestaciones previsionales tendrán vigencia a los 30 días de la fecha dispuesta para el sector activo, agilizando el impacto en el bolsillo de los beneficiarios.
Los haberes continúan siendo móviles, determinados por coeficientes sectoriales en función de los aumentos de los trabajadores en actividad.
La reforma se enmarca en la declaración de emergencia del sistema previsional de Santa Fe por un periodo de dos años, prorrogable por uno más, con el fin de reducir el déficit de la Caja de Jubilaciones.
En su discurso de apertura de Sesiones Ordinarias de la Legislatura, el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, realizó el anuncio de la actualización más ágil de haberes y el fin al aporte solidario extraordinario a la Caja de Jubilaciones por parte del sector pasivo y la.
Pullaro recordó el pasado 15 de febrero que la Ley de Emergencia Previsional permitió frenar el déficit de la Caja de Jubilaciones y reducirlo a la mitad. “Hoy podemos decir, como lo planteamos cuando propusimos la reforma, que salvamos la Caja para los santafesinos”, afirmó.
De todos modos, el mandatario sostuvo que “es injusto si los beneficios de estos resultados no llegan a los jubilados de hoy, que aportaron durante años y a quienes en la reforma les pedimos un sacrificio extraordinario”.