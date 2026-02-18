#HOY:

Taparon el bache del cruce ferroviario en Las Heras y Córdoba tras el reclamo vecinal

Este miércoles taparon el bache que había generado una zanja en el paso a nivel de Las Heras y Córdoba, en Santa Fe. Una semana atrás vecinos habían advertido el riesgo para autos, motos y bicicletas.

Este miércoles, el cruce ferroviario de Las Heras y Córdoba, en la ciudad de Santa Fe, tuvo una mejora concreta: taparon el bache que había provocado un hundimiento y una zanja a lo ancho de la calzada, un punto que venía generando maniobras peligrosas y demoras.

Hace una semana, el lugar había quedado expuesto por el reclamo de vecinos y transeúntes, que alertaron por el tamaño del pozo y el deterioro del asfalto en plena zona de vías, con material suelto y bordes descalzados.

Reparación bache Las Heras y Córdoba.El hundimiento había generado una zanja que obligaba a frenar casi por completo para cruzar.

Una zanja que obligaba a frenar casi por completo

El problema no era un pozo aislado: el desnivel atravesaba el paso a nivel y obligaba a circular a muy baja velocidad. En autos, el temor era el golpe en el tren delantero; en motos y bicicletas, la pérdida de estabilidad y las caídas.

En horas de mayor tránsito, el cruce se volvía más tenso: muchos conductores optaban por pasar de a uno y buscar la parte “menos castigada”, lo que generaba filas cortas y frenadas bruscas en ambos sentidos.

Reparación bache Las Heras y Córdoba.Vecinos habían advertido el riesgo para motos y bicicletas por el desnivel y la falta de señalización.

Reparación y alivio para un punto muy transitado

Con el bache tapado, el paso por Las Heras y Córdoba recuperó fluidez y dejó de ser un obstáculo inmediato para quienes circulan a diario por ese corredor, especialmente en horarios pico.

De todos modos, en la zona siguen remarcando la importancia de sostener el mantenimiento del cruce y reforzar la señalización preventiva cuando aparecen roturas, sobre todo de noche o con lluvia, cuando los desniveles se vuelven menos visibles.

