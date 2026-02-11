Un peligroso bache complica el tránsito en Las Heras y Córdoba

El problema se ubica en la esquina de Las Heras y Córdoba, sobre el paso a nivel. No se trata de un pozo aislado: el hundimiento y la pérdida de material dejaron una zanja que atraviesa la calzada y obliga a circular a muy baja velocidad.
Este miércoles por la tarde, varios vecinos y transeúntes manifestaron complicaciones a la hora de transitar por la zona debido a un bache de grandes dimensiones.
La rotura se nota en el borde del asfalto, con piedras sueltas y sectores descalzados alrededor de las vías. Automovilistas y motos deben frenar casi por completo para evitar golpes en el tren delantero o pérdidas de estabilidad.
Durante la tarde del miércoles, vecinos y transeúntes advirtieron complicaciones para cruzar en ambos sentidos. Algunos conductores optan por pasar de a uno, buscando la parte “menos castigada”, lo que genera demoras y momentos de tensión.
El riesgo aumenta en horas de mayor circulación: una mala maniobra puede derivar en daños materiales o caídas, especialmente para motos y bicicletas. También preocupa la falta de señalización preventiva para anticipar el obstáculo.
En la zona piden que se señalice de inmediato el punto crítico y que se intervenga con una reparación de fondo, por tratarse de un cruce muy transitado. La prioridad, señalan, es evitar siniestros y normalizar la circulación.
Mientras no haya obras, la recomendación es disminuir la velocidad, mantener distancia y extremar precauciones al atravesar el paso a nivel, sobre todo de noche o con lluvia, cuando el desnivel se vuelve menos visible.