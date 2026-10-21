Reclamo de vecinos

Denuncian el deterioro del pavimento en avenida Blas Parera, frente a una escuela de Santa Fe

Lectores enviaron imágenes de baches y sectores deteriorados sobre avenida Blas Parera al 10.200, frente a la escuela Gálvez y a pocos metros del cartel de bienvenida a la ciudad. El reclamo también señala problemas en las inmediaciones de un supermercado.