El estado del pavimento sobre avenida Blas Parera, entre las alturas 10.200 y 10.300, en el norte de la ciudad de Santa Fe, motivó un reclamo de vecinos que enviaron fotografías a El Litoral para advertir sobre el deterioro de la calzada.
Denuncian el deterioro del pavimento en avenida Blas Parera, frente a una escuela de Santa Fe
Lectores enviaron imágenes de baches y sectores deteriorados sobre avenida Blas Parera al 10.200, frente a la escuela Gálvez y a pocos metros del cartel de bienvenida a la ciudad. El reclamo también señala problemas en las inmediaciones de un supermercado.
Según la información aportada por los lectores, los daños se encuentran frente a la escuela Gálvez, a pocos metros del cartel de bienvenida a la capital provincial y a una cuadra de un supermercado Vital.
Las imágenes recibidas muestran sectores del asfalto con baches, desprendimientos y superficies irregulares. Los vecinos también señalaron que frente al establecimiento comercial hay otros tramos de pavimento en malas condiciones.
Baches y sectores deteriorados
El reclamo se concentra en un tramo de avenida Blas Parera comprendido entre las alturas 10.200 y 10.300. En las fotografías se observan roturas en la superficie de rodamiento, con pozos de diferentes dimensiones y partes del pavimento que presentan un desgaste visible.
Uno de los puntos señalados se encuentra frente a la escuela Gálvez. La referencia permite ubicar el sector sobre una de las principales avenidas del norte de la ciudad.
Los lectores también mencionaron la cercanía con el cartel de bienvenida a Santa Fe, un punto de referencia para quienes ingresan a la capital provincial por ese sector. A su vez, indicaron que a una cuadra se encuentra un supermercado y que frente a ese establecimiento también hay sectores deteriorados.
Las imágenes permiten advertir las irregularidades del pavimento, pero no alcanzan por sí solas para determinar la antigüedad de los daños, sus causas ni el alcance total de las roturas. Tampoco se aportaron datos sobre accidentes, daños en vehículos u otras consecuencias concretas derivadas del estado de la calle.
Reclamo
El planteo de los vecinos pone el foco en las condiciones de circulación en un sector de avenida Blas Parera que tiene como referencias una institución educativa, un establecimiento comercial y uno de los accesos a la ciudad.
El deterioro de la calzada es un aspecto que requiere atención, especialmente en sectores donde circulan vehículos y peatones.
El reclamo fue acompañado por fotografías enviadas por lectores, que permiten documentar el estado visible de la superficie. La evolución de la situación dependerá de las evaluaciones que puedan realizar las autoridades y de las eventuales intervenciones que se dispongan.