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Denuncian el deterioro de un guardarraíl en el ingreso a Santa Fe por avenida Blas Parera

Un lector envió imágenes que muestran sectores deteriorados de las defensas metálicas ubicadas junto a la avenida Blas Parera, en uno de los principales accesos a la ciudad. También se observa acumulación de residuos y vegetación en el sector.

Las fotografías permiten identificar un tramo de la defensa metálica que se encuentra fuera de su posición habitual.Las fotografías permiten identificar un tramo de la defensa metálica que se encuentra fuera de su posición habitual.
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Un tramo de las defensas metálicas ubicadas en la zona de ingreso a la ciudad de Santa Fe por avenida Blas Parera presenta signos visibles de deterioro y desplazamiento, según puede observarse en fotografías enviadas por un lector de El Litoral.

La situación fue advertida por vecinos y usuarios que circulan habitualmente por este corredor, quienes plantearon su preocupación por las condiciones de mantenimiento del sector.

También se observa basuraTambién se observa basura

Qué muestran las imágenes

Las fotografías permiten identificar un tramo de la defensa metálica que se encuentra fuera de su posición habitual.

Las fotografías permiten identificar un tramo de la defensa metálica que se encuentra fuera de su posición habitual.Las fotografías permiten identificar un tramo de la defensa metálica que se encuentra fuera de su posición habitual.

En uno de los sectores se observa una pieza de gran tamaño desplazada hacia el espacio verde ubicado entre las dos calzadas, mientras que otra parte de la estructura permanece instalada junto a la vía.

En el lugar también se observa abundante vegetación y distintos residuos, entre ellos envases y bolsas, acumulados alrededor de las defensas.

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