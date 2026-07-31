Preocupación

Denuncian el deterioro de un guardarraíl en el ingreso a Santa Fe por avenida Blas Parera

Un lector envió imágenes que muestran sectores deteriorados de las defensas metálicas ubicadas junto a la avenida Blas Parera, en uno de los principales accesos a la ciudad. También se observa acumulación de residuos y vegetación en el sector.