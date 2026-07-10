Un automóvil completamente incendiado permanece abandonado desde hace más de 15 días sobre calle Saavedra al 5300, en la ciudad de Santa Fe, según denunciaron vecinos del sector.
Denuncian el abandono de un auto incendiado en calle Saavedra al 5300
Vecinos de la zona aseguran que el vehículo permanece sobre la vía pública desde hace más de dos semanas, luego de haberse incendiado. Afirman que realizaron el reclamo correspondiente, pero hasta el momento no obtuvieron una respuesta.
Los frentistas aseguran que el vehículo continúa ocupando un espacio en la vía pública pese a los reclamos realizados ante la Municipalidad.
El reclamo fue acercado por residentes de la cuadra a El Litoral, quienes indicaron que el automóvil sufrió un incendio hace más de dos semanas y, desde entonces, permanece estacionado en el mismo lugar sin que haya sido retirado.
Las imágenes aportadas por los vecinos muestran un vehículo con importantes daños provocados por el fuego. La carrocería presenta signos de haber sido completamente alcanzada por las llamas, el parabrisas y los cristales están destruidos, el frente del automóvil carece de paragolpes y ópticas, y el interior quedó prácticamente consumido por el incendio.
Según relataron los frentistas, el vehículo permanece abandonado desde el episodio.
Los residentes indicaron que realizaron la denuncia mediante la línea telefónica 0800 destinada a recibir este tipo de consultas y pedidos relacionados con el espacio público.