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Vecinos denuncian basura y autos mal estacionados en la esquina de Pedro Ferré y 4 de Enero

Habitantes de la zona aseguran que la acumulación de residuos y los vehículos estacionados en sectores indebidos se repiten a diario. Afirman que realizaron reclamos, pero sostienen que la situación persiste.

Esquina de Pedro Ferré y 4 de EneroEsquina de Pedro Ferré y 4 de Enero
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Los vecinos de la esquina de Pedro Ferré y 4 de Enero, en la ciudad de Santa Fe, manifestaron su preocupación por una situación que, según denuncian, se repite todos los días: la presencia de basura acumulada y vehículos mal estacionados que, en ocasiones, impiden el paso por la vereda.

Los reclamos fueron difundidos por residentes del sector, quienes aseguran haber realizado presentaciones ante las autoridades sin obtener una solución definitiva.

Afirman que realizaron reclamos, pero sostienen que la situación persiste.Afirman que realizaron reclamos, pero sostienen que la situación persiste.

Un problema que, según los vecinos, se repite a diario

De acuerdo con los testimonios enviados por habitantes del barrio a El Litoral, la problemática combina dos situaciones que afectan la circulación y el uso del espacio público.

Por un lado, aseguran que en distintos momentos del día se observa acumulación de residuos en la esquina, lo que genera molestias y afecta la limpieza del lugar.

Los vecinos sostienen que la presencia de bolsas de basura fuera del horario de recolección o descartes realizados de manera inadecuada contribuyen a que el sector permanezca desordenado.

Esquina de Pedro Ferré y 4 de EneroEsquina de Pedro Ferré y 4 de Enero

A esa situación se suma, según relatan, el estacionamiento de vehículo en sectores donde dificultan el tránsito peatonal.

Los frentistas remarcan que el inconveniente no sería ocasional, sino una situación recurrente que se registra prácticamente todos los días.

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