Los vecinos de barrio Don Bosco expresaron su preocupación por el estado de las calles y la presencia de basura acumulada en la vía pública.
Basura y calles en mal estado: vecinos de barrio Don Bosco denuncian abandono
Habitantes del barrio aseguran que el deterioro de las calles y la acumulación de residuos se agravaron en los últimos meses. El reclamo se concentra en la zona de Boneo, entre Doctor Zavalla y San Juan, aunque sostienen que la problemática se repite en distintos sectores del barrio.
El reclamo se focaliza en la calle Boneo, entre Doctor Zavalla y San Juan, en el noroeste de la ciudad de Santa Fe.
Calles deterioradas y residuos acumulados
Las imágenes enviadas por vecinos a El Litoral muestran montículos de bolsas de residuos, restos de ramas y desechos dispersos sobre la banquina de calles de tierra.
También se observan importantes huellas provocadas por el tránsito vehicular y sectores con barro y agua acumulada, una situación que, según los testimonios recibidos, se repite desde hace tiempo.
"Las calles están completamente abandonadas. Ni hablar de la basura, que cada vez es más la que tiran por todos lados", manifestó un vecino al hacer llegar el reclamo a este medio.
De acuerdo con los testimonios, la problemática no se limita únicamente al tramo de Boneo entre Doctor Zavalla y San Juan. Los habitantes sostienen que situaciones similares pueden observarse en varias cuadras de los alrededores.
"En todos los alrededores pasa lo mismo. No hay una calle sana y cada vez hay más cantidad de basura desparramada", expresaron.
Las fotografías muestran residuos domiciliarios y bolsas abiertas junto a un contenedor, además de desperdicios esparcidos sobre la calzada y las banquinas. En otro de los registros se aprecia un camino de tierra con importantes irregularidades, lo que podría dificultar el tránsito, especialmente después de las lluvias.