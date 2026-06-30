Santa Fe ciudad

Basura y calles en mal estado: vecinos de barrio Don Bosco denuncian abandono

Habitantes del barrio aseguran que el deterioro de las calles y la acumulación de residuos se agravaron en los últimos meses. El reclamo se concentra en la zona de Boneo, entre Doctor Zavalla y San Juan, aunque sostienen que la problemática se repite en distintos sectores del barrio.