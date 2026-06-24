Vecinos del barrio Adelina Centro, en la ciudad de Santo Tomé, manifestaron su malestar por el estado de la calle Centenario, en el tramo comprendido entre Lavalle y Roverano, donde aseguran que la falta de iluminación pública y el deterioro de la calzada generan problemas cotidianos de seguridad y transitabilidad.
Vecinos de Adelina Centro reclaman por falta de iluminación y deterioro de calle Centenario entre Lavalle y Roverano
Afirman que la situación se agrava por las noches y reclaman una intervención urgente del municipio por los riesgos para la circulación y la seguridad.
Según describen los residentes, el sector se encuentra prácticamente a oscuras durante la noche, lo que complica la circulación de peatones, ciclistas y vehículos, y aumenta la sensación de inseguridad en una zona que registra movimiento constante de vecinos a lo largo del día.
En paralelo, advierten que la calle presenta un estado de abandono progresivo, con irregularidades en la calzada que dificultan el tránsito y obligan a maniobras riesgosas, especialmente en horarios nocturnos o de baja visibilidad.
Oscuridad y sensación de inseguridad
El principal reclamo de los vecinos apunta a la falta de iluminación pública en todo el tramo de la calle Centenario entre Lavalle y Roverano. Según señalan, la ausencia de luminarias o su mal funcionamiento provoca que la zona quede a oscuras durante la noche, generando preocupación entre quienes transitan a diario por el lugar.
La situación, aseguran, no solo afecta la visibilidad sino que también incrementa la percepción de inseguridad. “De noche no se ve nada”, es la frase que repiten algunos vecinos al describir el escenario, donde caminar o circular en bicicleta se vuelve una tarea riesgosa.
A esto se suma la dificultad para el tránsito vehicular, ya que la escasa iluminación impide detectar a tiempo pozos o irregularidades en la calzada, lo que eleva el riesgo de accidentes.
Calle deteriorada y tránsito complicado
El otro punto central del reclamo vecinal es el estado de la calle Centenario, que presenta un marcado deterioro en distintos sectores del tramo mencionado. Los vecinos aseguran que el pavimento se encuentra desgastado y con baches que complican la circulación diaria.
Esta situación afecta tanto a automovilistas como a motociclistas, que deben reducir la velocidad o realizar maniobras bruscas para evitar daños en los vehículos. También los peatones se ven afectados, especialmente en los cruces y zonas con menor iluminación.
El mal estado de la calzada, según advierten, no es reciente, pero sí se ha ido agravando con el paso del tiempo sin que se observen tareas de mantenimiento significativas en el sector.
Reclamo por intervención municipal
Ante este escenario, los vecinos del barrio Adelina Centro reclaman una intervención urgente por parte de la Municipalidad de Santo Tomé para resolver ambas problemáticas: la falta de iluminación y el deterioro de la calle.
En ese sentido, piden la reposición o instalación de luminarias en el tramo afectado y la ejecución de trabajos de reparación y mantenimiento de la calzada, con el objetivo de garantizar condiciones mínimas de seguridad y transitabilidad.
Sostienen además que la situación no puede seguir esperando, ya que afecta directamente la vida cotidiana del barrio, tanto en horarios diurnos como nocturnos.
Un problema que se repite en el barrio
Los vecinos señalan que este tipo de situaciones no es aislada dentro de Adelina Centro, donde aseguran que existen otros sectores con problemas similares de iluminación y mantenimiento vial.
En ese contexto, el reclamo por la calle Centenario se suma a una preocupación más amplia por el estado general de la infraestructura urbana del barrio, especialmente en lo referido a servicios básicos como el alumbrado público y el mantenimiento de calles.