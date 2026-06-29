La acumulación de residuos alrededor de un contenedor ubicado en 4 de Enero al 5800, en barrio Los Hornos, volvió a generar el reclamo de los vecinos, quienes denuncian que el servicio de recolección presenta irregularidades desde hace aproximadamente dos años.
Barrio Los Hornos: vecinos denuncian problemas con la recolección de residuos
Residentes de la zona de 4 de Enero al 5800 aseguran que desde hace dos años padecen inconvenientes con el servicio de recolección. Afirman que la instalación de un contenedor no resolvió el problema y que la acumulación de basura genera malos olores.
Según relataron a El Litoral, la situación se agravó en las últimas horas luego de que el camión recolector no pasara durante la noche del domingo, lo que derivó en una mayor acumulación de basura en la vía pública.
Un problema que no es nuevo
Una vecina de la zona, cuya vivienda se encuentra entre las avenidas Facundo Zuviría y Aristóbulo del Valle, contó que los inconvenientes comenzaron hace dos años con la frecuencia de la recolección domiciliaria.
De acuerdo con su testimonio, el año pasado la empresa Urbafe instaló un contenedor en la esquina de Pasaje Huergo y 4 de Enero como alternativa para que los vecinos depositaran allí los residuos.
Sin embargo, aseguró que esa medida no resolvió el problema. La mujer, envió fotografías tomadas este lunes 29 de junio que muestran bolsas de residuos, ramas y otros desechos fuera del recipiente.
Los vecinos sostienen que realizaron numerosos reclamos, tanto individuales como colectivos. Incluso, afirman haber presentado una carpeta con firmas de residentes de Pasaje Huergo y 4 de Enero ante la Municipalidad de Santa Fe, con el objetivo de que se adopten medidas para normalizar el servicio. Según indicaron, cuentan con un expediente administrativo relacionado con la situación.
Asimismo, señalaron que los inconvenientes con la recolección no son esporádicos. "Anoche el camión no pasó y esto ocurre constantemente", manifestó la vecina, quien pidió que el reclamo tenga mayor visibilidad para encontrar una solución definitiva.
Preocupación
Además de la acumulación de residuos, los habitantes del sector expresaron preocupación por las consecuencias que, según afirman, trae aparejada la presencia permanente del contenedor.
Entre ellas mencionan la proliferación de malos olores y la presencia de personas que revisan la basura durante distintos momentos del día.
Una de las vecinas relató que hace aproximadamente una semana, alrededor de las 10 de la mañana, observó a dos hombres junto al contenedor mientras salía de su casa. Según su testimonio, uno de ellos estaba realizando sus necesidades fisiológicas dentro del recipiente.
Barrio Los Hornos es un sector residencial del norte de la ciudad de Santa Fe, con importante circulación vehicular por su cercanía a las avenidas Facundo Zuviría y Aristóbulo del Valle. Los vecinos sostienen que el estado del contenedor y del espacio público contrasta con las características de la zona y afecta la calidad de vida de quienes viven allí.