Reclamo

Barrio Los Hornos: vecinos denuncian problemas con la recolección de residuos

Residentes de la zona de 4 de Enero al 5800 aseguran que desde hace dos años padecen inconvenientes con el servicio de recolección. Afirman que la instalación de un contenedor no resolvió el problema y que la acumulación de basura genera malos olores.