Todos los días

Basura acumulada en San Martín y Llerena de la ciudad de Santa Fe

Un lector de El Litoral envió imágenes que muestran una acumulación de residuos en la esquina de San Martín y Llerena, a unos 100 metros de avenida Aristóbulo del Valle. Afirma que la situación se registra a diario y piden una solución.