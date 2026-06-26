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Basura acumulada en San Martín y Llerena de la ciudad de Santa Fe

Un lector de El Litoral envió imágenes que muestran una acumulación de residuos en la esquina de San Martín y Llerena, a unos 100 metros de avenida Aristóbulo del Valle. Afirma que la situación se registra a diario y piden una solución.

En la intersección de San Martín y LlerenaEn la intersección de San Martín y Llerena
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Una nueva denuncia de vecinos volvió a poner en evidencia un problema que, según afirman quienes viven en la zona, se repite todos los días.

En la intersección de San Martín y Llerena, a pocos metros de avenida Aristóbulo del Valle, se observa una acumulación de bolsas de residuos y desechos domiciliarios depositados sobre la calzada.

Situación que se repite a diario.Situación que se repite a diario.

Situación que se repite

De acuerdo con el testimonio enviado por un lector a El Litoral, la acumulación de basura no responde a un hecho aislado sino que se repite de manera frecuente.

Las imágenes aportadas muestran varias bolsas con residuos domiciliarios y otros desechosLas imágenes aportadas muestran varias bolsas con residuos domiciliarios y otros desechos

Las imágenes aportadas muestran varias bolsas con residuos domiciliarios y otros desechos abandonados sobre una de las esquinas, ocupando parte de la calzada.

Según indicó el vecino, el lugar se transforma diariamente en un punto donde distintas personas depositan residuos fuera de los horarios o de los espacios habilitados para ese fin.

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