El reclamo de un vecino, pone el foco, sobre las condiciones de seguridad de uno de los corredores más transitados de la ciudad de Santa Fe.
Denuncian que un guardarraíl dañado genera riesgos para peatones en Avenida de la Constitución Nacional
Vecinos que transitan diariamente por la zona, expresaron su preocupación por el estado de un tramo del guardarraíl ubicado junto a la senda peatonal.
Según denunció un lector de El Litoral, un tramo del guardarraíl ubicado sobre la Avenida de la Constitución Nacional, frente a la cancha de hockey de El Quillá, presenta importantes daños luego de haber sido impactado por un vehículo.
La estructura quedó doblada y desplazada hacia la vereda, una situación que, aseguran, representa un peligro para peatones, corredores y ciclistas que utilizan diariamente ese espacio.
Reclamo
Las imágenes enviadas por el vecino muestran un sector del guardarraíl visiblemente deformado, con parte de la estructura metálica invadiendo el área próxima a la senda peatonal.
"Es un peligro para todos los que caminamos por acá", señaló uno de los lectores que envió fotografías del lugar. Según explicó, por ese sector transitan diariamente familias, deportistas, estudiantes y personas mayores que utilizan la bicisenda y los senderos ubicados junto a la avenida.
Las fotografías enviadas a El Litoral evidencian que el impacto provocó el desplazamiento de varios metros de la estructura metálica, generando una deformación visible desde distintos puntos del corredor.