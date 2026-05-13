Reclamo vecinal

Alertan por cables expuestos y restos de postes en el Parque Federal de Santa Fe

Vecinos denunciaron la presencia de cables al descubierto y estructuras metálicas en una de las sendas del lugar. La situación genera preocupación por el riesgo para quienes circulan por la zona, especialmente niños que utilizan el sector de juegos cercano.