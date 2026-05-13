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Reclamo vecinal

Alertan por cables expuestos y restos de postes en el Parque Federal de Santa Fe

Vecinos denunciaron la presencia de cables al descubierto y estructuras metálicas en una de las sendas del lugar. La situación genera preocupación por el riesgo para quienes circulan por la zona, especialmente niños que utilizan el sector de juegos cercano.

Vecinos denunciaron cables expuestos y restos de postes en un sector del Parque Federal.Vecinos denunciaron cables expuestos y restos de postes en un sector del Parque Federal.
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Un nuevo reclamo vecinal llegó a través de la sección Periodismo Ciudadano de El Litoral y encendió la preocupación por una situación de riesgo en el Parque Federal de la ciudad de Santa Fe.

Según relató un vecino que recorrió el lugar, en la punta norte del predio, cerca del último sendero transversal, quedaron expuestos restos de postes de iluminación que habrían sido retirados recientemente.

Los vecinos pidieron una intervención urgente para evitar accidentes.Los vecinos pidieron una intervención urgente para evitar accidentes.

“Están todos los cables ahí, algunos tapados con cinta y plástico, otros apenas señalizados. Pero muchos quedaron directamente expuestos”, describió el denunciante al advertir sobre el peligro que representa la situación.

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El reclamo apunta especialmente a la presencia de cables sueltos y estructuras metálicas en un sector muy transitado por familias y deportistas.

Preocupación por la cercanía con juegos infantiles

Uno de los puntos que más inquieta a quienes frecuentan el Parque Federal es la cercanía de estos elementos con una zona de juegos para niños.

“Lo único que falta es que un nene quiera tocar un cable o se tropiece con los hierros”, sostuvo el vecino que envió el reporte.

La zona señalada se encuentra cerca de un espacio de juegos infantiles y senderos peatonales.La zona señalada se encuentra cerca de un espacio de juegos infantiles y senderos peatonales.

Además del riesgo eléctrico, también alertó por restos de hierro y materiales que permanecen sobre el sendero y podrían provocar accidentes.

En las imágenes enviadas a este medio se observan cables al descubierto, sectores cubiertos precariamente con cintas de peligro y bases metálicas que sobresalen del suelo.

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Los vecinos solicitan una rápida intervención para garantizar la seguridad en uno de los espacios públicos más concurridos de la capital provincial.

Tu voz en El Litoral

Este reporte forma parte de los numerosos pedidos por servicios básicos y alertas de seguridad que llegan a diario a través de Periodismo Ciudadano.

Esta herramienta permite canalizar las inquietudes de distintos barrios de la ciudad mediante un canal de contacto directo por WhatsApp (+54 9 342 6305344), para que cualquier persona pueda enviar denuncias, reclamos o comentarios sobre hechos de interés público.

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