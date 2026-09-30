Un sector de la calzada ubicado en la esquina de Salta y 9 de Julio, en pleno centro de la ciudad de Santa Fe, volvió a generar reclamos de vecinos y lectores por el estado del pavimento. Las imágenes enviadas muestran una importante fractura de la superficie y un desnivel en la zona de circulación, a pocos metros de la vereda y en un punto de intenso movimiento vehicular y peatonal.
Preocupación por un hundimiento en Salta y 9 de Julio: vecinos reclaman por el estado de la calle
Lectores volvieron a advertir sobre el deterioro del pavimento en una de las esquinas del centro de Santa Fe. El sector presenta grietas y un desnivel visible y se encuentra en una zona de circulación frecuente de autos, colectivos, motos y peatones.
Grietas y desnivel en una esquina transitada
Según las fotografías remitidas por lectores, la superficie de la calzada presenta una fractura de consideración, con grietas longitudinales y transversales y sectores donde se observa un desnivel respecto del resto del pavimento.
La imagen permite observar que el deterioro se encuentra próximo al cordón de la vereda, en una esquina ubicada en un sector comercial del centro santafesino. También se registra circulación de peatones y vehículos en las inmediaciones.
El estado de la superficie genera especial preocupación entre quienes circulan habitualmente por el lugar, debido a que el desnivel puede resultar más difícil de advertir para motociclistas y ciclistas, particularmente durante la noche o cuando la calzada se encuentra mojada.