Santa Fe ciudad

Preocupación por un hundimiento en Salta y 9 de Julio: vecinos reclaman por el estado de la calle

Lectores volvieron a advertir sobre el deterioro del pavimento en una de las esquinas del centro de Santa Fe. El sector presenta grietas y un desnivel visible y se encuentra en una zona de circulación frecuente de autos, colectivos, motos y peatones.