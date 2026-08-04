Santa Fe ciudad

Vecinos de barrio Nueva Santa Fe reclaman el envío de ripio para mejorar una calle del barrio

Frentistas de calle Saavedra al 10100 aseguran que la Municipalidad había comprometido el aporte de material para acondicionar la calzada, pero sostienen que la obra aún no se concretó. Afirman que cada lluvia complica la circulación y afecta la vida cotidiana de la gente.