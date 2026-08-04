Los reclamos por el estado de las calles vuelven a hacerse escuchar en el norte de la ciudad de Santa Fe. En esta oportunidad, vecinos del barrio Nueva Santa Fe manifestaron su preocupación por las condiciones de transitabilidad de calle Saavedra al 10100, donde, según indicaron, todavía esperan la llegada de ripio que había sido prometido para mejorar la calzada.
Vecinos de barrio Nueva Santa Fe reclaman el envío de ripio para mejorar una calle del barrio
Frentistas de calle Saavedra al 10100 aseguran que la Municipalidad había comprometido el aporte de material para acondicionar la calzada, pero sostienen que la obra aún no se concretó. Afirman que cada lluvia complica la circulación y afecta la vida cotidiana de la gente.
El reclamo de los vecinos
A través de los canales de Periodismo Ciudadano de El Litoral, los frentistas señalaron que la Municipalidad de Santa Fe se había comprometido tiempo atrás a distribuir una partida de piedra para consolidar la calle y facilitar la circulación de vehículos y peatones.
Sin embargo, aseguran que el material aún no fue colocado y que la situación se mantiene sin cambios.
Segun se puede ver en las fotos la falta de ripio provoca que la calle presente importantes dificultades para el tránsito, especialmente cuando se registran lluvias.
El barro dificulta el ingreso y la salida de los domicilios, complica el desplazamiento de quienes deben ir a trabajar o llevar a sus hijos a la escuela y también afecta la prestación de algunos servicios.