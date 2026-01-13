Vecinos de barrio Santa Rita II denuncian yuyos de más de dos metros y microbasurales en la zona
Quienes habitan en Chaco al 5400 y Pasaje Romero al 9700 reclaman que el abandono se hace evidente con yuyales que invaden las veredas y cúmulos de basura que se integran al paisaje, sin soluciones a la vista.
Las fotos compartidas por vecinos, los yuyos crecen sin control y están avanzando sobre la calle.
En el norte de la ciudad de Santa Fe, en calles donde el verde dejó de ser paisaje para convertirse en problema, los vecinos del barrio Santa Rita II conviven desde hace meses con malezas que superan los dos metros, basura acumulada y el temor de que cuando llueve, las calles se transformen en lagunas. Quienes habitan la zona, aseguran que los reclamos se repiten, pero las respuestas no llegan.
La postal cotidiana: yuyos, basura y abandono
En Pasaje Romero al 9700, caminar por la vereda es casi una aventura. Como se puede observar en las fotos compartidas por vecinos, los yuyos crecen sin control y avanzan sobre la calle. A pocos metros, en calle Chaco al 5400, la escena se completa con un microbasural que parece haberse integrado al paisaje urbano.
En Chaco al 5400, la basura no deja de acumularse.
Según comentan los vecinos, esto no apareció de un día para el otro, es algo que viene creciendo hace mucho tiempo. "El basural se fue formando porque los que tienen que llevar la basura pasan una vez por semana y no llevan nada", explicó una de las vecinas y agregó que "nosotros con mis vecinos la quemamos así no se acumula tanto".
El deterioro se vuelve más evidente cada vez que llueve. El agua queda estancada, las calles se anegan y el barrio se transforma en un terreno fértil para mosquitos. La preocupación no es exagerada: los vecinos temen que esos charcos se conviertan en criaderos de dengue, en una ciudad que ya conoce el impacto de la enfermedad.
Entre los yuyos, el agua se acumula.
Los pedidos al Municipio se repiten desde hace meses. Según relatan los vecinos, los reclamos fueron ingresados por los canales formales, pero las soluciones no llegan. “La última vez me dijeron que el reclamo ya fue derivado a la Secretaría de Higiene Ambiental. Eso fue hace semanas. Acá nadie vino”, explicó una de las vecinas afectadas.
Mientras tanto, la sensación que se instala es la del abandono: el pasto sigue creciendo, la basura se acumula y el barrio espera.
Un problema que se repite
Lo que ocurre en Santa Rita II, se suma a otros pedidos por servicios básicos que llegan a diario a través de Periodismo Ciudadano, una herramienta que permite canalizar las inquietudes de distintos barrios de la ciudad a través de un canal de contacto por Whatsapp (+54 9 342 6 305344) para que cualquier persona pueda enviar su denuncia, reclamo o comentario sobre hechos de interés público.
En distintos puntos de Santa Fe, los vecinos vienen alertando por microbasurales, falta de desmalezado y anegamientos, problemas que se agravan durante el verano y que impactan directamente en la calidad de vida.
En el barrio del norte santafesino, el pedido es concreto: limpieza, desmalezado y mantenimiento regular. Mientras los reclamos siguen su curso administrativo, en Santa Rita II el tiempo pasa y el pasto crece. Y con él, la sensación de que el barrio quedó fuera del radar. La espera, por ahora, sigue siendo la única respuesta.