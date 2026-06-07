De su don más preciado -el de la palabra- fue privado por unas jornadas que le habrán resultado interminables, el presidente provisional del Senado de Santa Fe, Felipe Michlig. Muy disfónico, sin dominio de sus cuerdas vocales, no pudo dar su discurso por la celebración del Día del Periodista que la Legislatura ofreció a mitad de esta semana.
Por el 7 de Junio y la libertad de expresión
Felipe Michlig, afectado por una disfonía, no pudo dar su discurso en el acto del Día del Periodista en Santa Fe, marcado por homenajes y reclamos.
El acto fue muy reflexivo, acorde a las dificultades y persecuciones que se han creado contra la actividad y contra los periodistas en particular en el plano nacional. Y resultó particularmente emotivo cuando se recordó a tres periodistas fallecidos recientemente: Fernando Brosutti, Alberto Giraldi y Horacio Pucheta.
Habló primero en el acto el secretario general de la Asociación de Prensa de Santa Fe, Pablo Jiménez, que abundó sobre los problemas salariales de los trabajadores del sector, y desplegó una impactante enumeración de medidas y obstrucciones del gobierno nacional contra el libre ejercicio del periodismo, además de los conocidos insultos y agravios "contra todos los que no piensen igual", sintetizó.
Le siguió la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García, que igual sentido expresó su preocupación y diferenció aquella situación nacional con lo que sucede a nivel provincial. También destacó que la reforma constitucional de Santa Fe en 2025 avanzó en defensa del ejercicio del libre acceso a la información. Expresó su deseo, como antes Jiménez, de que siga vigente el Estatuto del Periodista que quedará derogado a partir del 1ro de enero 2026 por un artículo de la reforma laboral, subrayó.
De inmediato, cuando todos esperaban que el presidente del Comité Provincial del radicalismo tomara el micrófono debió hacerlo el locutor oficial. Se explicó entonces que, como el senador por San Cristóbal tenía la voz agotada, en su lugar leería su discurso su par por San Justo, Rodrigo Borla. El jefe de la bancada de la UCR en la Cámara alta tomó un texto del representante del Senado -también muy crítico del maltrato y abusos del presidente Javier Milei para con los periodistas- y concluyó con unas reflexiones históricas suyas -muy actuales- sobre el trabajo periodístico y la libertad de expresión.
Borla habló como es lógico de Mariano Moreno y La Gaceta de Buenos Aires, pero también de Manuel Belgrano que además de las armas usó la pluma en el proceso revolucionario iniciado en 1810. Se refirió a un período en el que nació como libertad de imprenta, la libertad de prensa que es un derecho universal como libertad de expresión.
Luego del acto formal, entre abrazos y saludos, con un gran esfuerzo, Michlig comentó que desde hacía 24 horas guardaba silencio, irremediablemente. "Le cortaron las piernas", bromearon los agasajados.