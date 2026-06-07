Por el 7 de Junio y la libertad de expresión

El jefe de la bancada de la UCR en la Cámara alta tomó un texto del representante del Senado -también muy crítico del maltrato y abusos del presidente Javier Milei para con los periodistas- y concluyó con unas reflexiones históricas suyas -muy actuales- sobre el trabajo periodístico y la libertad de expresión. Crédito: Guillermo Di Salvatore