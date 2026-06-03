Este martes por la tarde, se concretó la apertura formal del Centro Cívico Departamental en la ciudad de San Cristóbal. En ese espacio ubicado en calle Alvear al 1000, se agrupan las distintas dependencias que tiene el Gobierno Provincial en la localidad. La idea es que estén todas las oficinas en un mismo lugar y no dispersas por la ciudad. Esto genera una mejor atención a los ciudadanos que necesitan realizar y diferentes trámites y hasta tiene una sala preparada para celebrar matrimonios.
San Cristóbal inauguró el nuevo Centro Cívico que reunirá oficinas provinciales
El objetivo es facilitar la atención al público y la cercanía con las dependencias del Gobierno de la Provincia en la región.
Oficinas
Con el mobiliario nuevo y completo, desde el día miércoles 3 de junio a las 7:15 horas comienza la atención al público. Vale aclarar que no solamente pueden acercar vecinos de localidades del departamento San Cristóbal sino de toda la región.
Allí estarán funcionando las oficinas de API, IAPOS, Defensoría del Pueblo, Registro Civil, Registro de la Propiedad, Ley 5110, Salud Laboral, Santa Fe Servicios, Oficina de Trabajo, Fiscalía del Estado, Centro de Denuncias y los Ministerios de Igualdad y de Desarrollo Productivo.
Presentes
El acto oficial estuvo encabezado por el ministro de Gobierno e Innovación Pública de la Provincia de Santa Fe Fabian Bastia, el senador departamental Felipe Michlig y el diputado provincial Marcelo González. Además estuvieron presentes en la ceremonia los intendentes y presidentes comunales del departamento San Cristóbal, los concejales locales, funcionarios provinciales, representantes de instituciones y vecinos.
"La verdad que muy felices pero principalmente pensando en los habitantes de la ciudad, del departamento y de la región, en los trabajadores de las distintas reparticiones que van a tener un lugar más cómodo, con mejores herramientas para llevar adelante sus tareas, para acercar el gobierno a la gente. Todos sabemos a partir de ahora dónde concurrir, dónde hacer una gestión. Tengo que destacar que el primero que nos escuchó además del gobernador Maximiliano Pullaro fue el ministro Bastia, a él le planteamos esto y nos dijo que busquemos la forma para hacerlo con la austeridad que lo caracteriza, logramos alquilar este local, llevó tiempo porque había que ponerlo en valor para hacerle algunas mejoras y equiparlo, hoy está al servicios de todos los ciudadanos", expresó el senador Michlig, quien fue uno de los impulsores del centro.
Por su parte, el ministro Bastia, en una entrevista con este medio tras el corte de cinta y la apertura del local, contó que en las oficinas hay tecnología de última generación y que el personal ya estaba conociendo su lugar de trabajo designado.
"Acá arrancamos desde el minuto cero con todo instalado, el miércoles todos en sus puestos y los ciudadanos acá van a tener comodidades de proximidad, cercanía y facilidades que antes no tenían. Siempre la prioridad es la gente para que en este caso puedan tener un estado que se las hace fácil y no más difícil. Seguimos trabajando todos juntos, tenemos un gran equipo, con nuestros legisladores, nuestros gobierno locales y el ejecutivo en pos de los santafesinos", indicó Bastia.
Aportes
En esta ocasión, durante el acto también se entregaron aportes del programa de Obras Menores a varias ciudades y comunas del departamento San Cristóbal para la compra de maquinarias, reparaciones edilicias y desarrollo de obras públicas, por un monto total de 500 millones de pesos aproximadamente.
En detalle:
San Cristóbal $10 millones
Colonia Bossi $30 millones
Colonia La Clara $62 millones
Colonia Dos Rosas $53 millones
Santurce $15 millones
Ambrosetti $33 millones
Colonia Ana $67 millones
Villa Trinidad $36 millones
Hersilia $148 millones
Moises Ville $35 millones