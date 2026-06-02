El senador provincial Felipe Michlig, junto al diputado Marcelo González y el subsecretario de Gestión Territorial Centro-Norte del Ministerio de Salud, Leonardo Martínez, visitaron el SAMCo de Villa Trinidad en donde recorrieron las instalaciones del efector y concretaron la entrega de equipamiento destinado a fortalecer las prestaciones sanitarias.
Michlig entregó nuevo equipamiento al SAMCo de Villa Trinidad
El Senador recorrió el edificio, anunció gestiones para una nueva ambulancia 0km y entregó instrumental médico para fortalecer la atención en el nosocomio local.
En la oportunidad también estuvieron presentes el presidente comunal José Luis Sánchez, la directora de la Región de Salud N° 6 Nodo Noroeste, Carina Dutto, el director médico Dr. Gustavo Cruz, el médico reemplazante Dr. Emanuel Godoy y demás personal de salud local.
Equipamiento para el SAMCo
Luego de una recorrida por el nosocomio público, las autoridades provinciales hicieron entrega del siguiente instrumental médico: –Un electrocardiógrafo de 3 canales Marca Comen, Modelo H3. //-Un oxímetro de pulso autointegrado Marca Hand. //-Un otoscopio Marca RS Symbol.
Durante el encuentro, el senador Felipe Michlig agradeció la recepción brindada por las autoridades y trabajadores del SAMCo y destacó el compromiso del Gobierno Provincial con el fortalecimiento del sistema sanitario.
“Tenemos que seguir fortaleciendo la salud pública”
El senador Michlig destacó que “venimos en representación del gobernador Maximiliano Pullaro y de la ministra de Salud Silvia Ciancio, junto a Leonardo Martínez y Carina Dutto, que permanentemente recorren el territorio dando respuestas a las necesidades de cada comunidad”, ponderando “el trabajo que realizan todos los días médicos, enfermeros y trabajadores de la salud en cada efector de la región”.
“Por eso celebramos que el Gobierno Provincial pueda seguir incorporando equipamiento, porque cada herramienta nueva significa mejores prestaciones y, muchas veces, la posibilidad de salvar vidas gracias a una atención más rápida y eficiente”, manifestó.
Gestiones para incorporar al SAMCo al programa FONRES
Durante la recorrida, las autoridades analizaron distintas necesidades edilicias del establecimiento y avanzaron en las gestiones para incorporar al SAMCo local al programa Fondo para la Reparación de Efectores de Salud (FONRES), con el objetivo de concretar mejoras en la infraestructura y seguir fortaleciendo los servicios que brinda la institución.
En ese marco, el senador Michlig destacó “la importancia de continuar planificando el crecimiento de la infraestructura sanitaria de Villa Trinidad para acompañar el desarrollo de la comunidad y dar respuestas a las necesidades futuras”.
En igual sentido Leonardo Martínez, indicó que “el objetivo es avanzar en mejoras edilicias que permitan optimizar las condiciones de funcionamiento del establecimiento y continuar proyectando nuevas inversiones para fortalecer la atención sanitaria en la localidad y toda la región”.
Trabajo articulado para toda la región
El representante departamental también remarcó la importancia de la “creación de la Región de Salud N° 6 Nodo Noroeste, una iniciativa impulsada para brindar mayor cercanía y eficiencia en la gestión sanitaria de los departamentos San Cristóbal y 9 de Julio.
Por su parte, la directora de la Región de Salud N° 6 Nodo Noroeste, Carina Dutto, destacó que “estamos permanentemente acompañando a los equipos de gestión. La semana pasada estuvimos trabajando en Villa Trinidad con Agenda Salud, que tuvo una importante convocatoria y permitió que muchas mujeres pudieran realizarse controles ginecológicos en una misma jornada”.
Gestiones para una nueva ambulancia
Durante el encuentro, las autoridades coincidieron en la importancia de continuar fortaleciendo el sistema de emergencias y traslados de la localidad.
En ese sentido, el senador Felipe Michlig indicó que gestionará ante el Gobierno Provincial “la posibilidad de que Villa Trinidad pueda acceder a una nueva ambulancia 0 km cuando se concrete la próxima incorporación de unidades al sistema de salud santafesino, que se sumará a la entregada recientemente -en perfecto estado de uso-”.
“Villa Trinidad cumple un rol muy importante en la atención sanitaria de la región y por eso entendemos que es una prioridad seguir fortaleciendo los recursos disponibles para brindar una mejor respuesta a la comunidad”, señaló el legislador.