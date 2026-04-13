Licitación acelerada

Adjudican las obras para el nuevo sistema de videovigilancia pública de Santa Fe capital

Es por 32 millones de dólares que implicará el tendido de fibra óptica y la colocación de 2000 nuevas cámaras que se sumarán a las 600 hoy en marcha. En julio empezará a operar el sistema Lince también en Santa Fe.