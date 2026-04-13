El gobernador Maximiliano Pullaro firmó el decreto 706 del corriente año por el cual validó la licitación acelerada de la Secretaría de Tecnologías para la Gestión del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública para la provisión, instalación y puesta en marcha de una nueva arquitectura de videovigilancia pública, nuevas cámaras de seguridad y nuevos tendidos de fibra óptica con la contratación de servicios de mantenimiento, readecuación de la nueva sala de datos y de servicios conexos.
Adjudican las obras para el nuevo sistema de videovigilancia pública de Santa Fe capital
Es por 32 millones de dólares que implicará el tendido de fibra óptica y la colocación de 2000 nuevas cámaras que se sumarán a las 600 hoy en marcha. En julio empezará a operar el sistema Lince también en Santa Fe.
Es un contrato por U$S 32.120.564,06 con Nec Argentina SA, firma radicada en CABA y que en los hechos implica la colocación de dos mil nuevas cámaras de videovigilancia para la ciudad de Santa Fe que sumarán a las seiscientas que hoy tiene el gobierno provincial en esta capital.
En los hechos es el camino que está siguiendo el gobierno para instalar también el sistema Lince, la plataforma de inteligencia artificial y videovigilancia diseñada para modernizar la seguridad pública mediante el análisis masivo de datos en tiempo real. El sistema ya funciona en la ciudad de Rosario donde en seis meses ha permitido resolver más de 300 casos.
Ignacio Tabares, secretario de Tecnologías para la Gestión, señaló que la instalación en Santa Fe demandará menos tiempo que en Rosario debido a que el Data Center local tiene la capacidad energética para permitir el funcionamiento de BriefCam, el programa de IA que clasifica datos tomados de las cámaras de videovigilancia.
En Rosario, hoy se acumulan 144.000 horas de video por día y en Santa Fe el sistema diseñado está para recolectar 62.500 horas por día.
Tabares explicó que en primera instancia se utilizará BriefCam para las 600 cámaras ya instaladas en esta capital mientras avanza el tendido de fibra para la colocación de las nuevas 2000. "En 45 días hábiles, Lince empezará a funcionar en Santa Fe", le dijo a El Litoral.
El acto de apertura de ofertas para esta licitación fue el pasado 15 de enero y el pliego fue elaborado por la Secretaría de Tecnologías para la Gestión. Nec fue la única oferta presentada y tras pasar la evaluación técnica, el 3 de febrero se procedió a conocer la oferta económica.
En los considerandos del decreto se da cuenta de la decisión de la Comisión de Preadjudicación que sugirió aceptar la propuesta de Nec "en virtud de ser única oferta que participa en la compulsa, resultando conveniente técnica y económicamente, cumpliendo con lo requerido en el pliego de bases y condiciones y siendo los precios razonables de acuerdo a los valores de mercado".
La gestión conlleva el otorgamiento de un anticipo financiero del 20% del total adjudicado, mientras que el adjudicatario deberá constituir la "Contragarantía por Anticipo" equivalente al 150% del monto anticipado.
También se autoriza al secretario administrativo financiero del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública a ajustar la conversión a pesos de los dólares facturados, conforme al valor que cotice el dólar estadounidense tipo vendedor – oficial (billete), fijado por el Banco de la Nación Argentina al día anterior a la fecha de emisión de la factura respectiva.
El plazo estimado para el funcionamiento pleno del nuevo sistema es de seis meses luego de la firma del contrato respectivo. No obstante, la decisión es avanzar con una primera etapa para que las actuales 600 cámaras estén con el sistema de IA BriefCam que estará operativo a inicios de julio próximo.
Las cámaras actuales tienen, en algunos casos, lectura de patentes y otras -la gran mayoría- para monitoreo de videovigilancia.
Cuando esté instalado todo el sistema de cámaras en Santa Fe, será operado el sistema desde el Ministerio de Justicia y Seguridad para una unidad de gestión integrada por funcionarios de esa cartera y de Secretaría de Tecnología para la Gestión que trabajarán en forma mancomunada y en línea directa con el Ministerio Público de la Acusación.
Origen
BriefCam es una plataforma de software de análisis de contenido de video que se ha convertido en el estándar mundial para la gestión inteligente de cámaras de seguridad. Su función principal es transformar las imágenes de video crudas en datos estructurados y buscables. Esta tecnología es la que permite que sistemas como el Lince en la provincia de Santa Fe procesen miles de horas de grabación de manera eficiente.
BriefCam es de origen israelí. Fue fundada en 2007 por Gideon Ben-Zvi, Yaron Caspi y Shmuel Peleg y su uso principal fue para los sistemas de defensa israelíes.
En los últimos años la empresa fue cambiando de manos y hoy está en manos de capitales daneses que direccionaron el sistema para la seguridad pública.
37 ejes programáticos
Otro decreto del gobierno santafesino, establece la Sistematización Integral de la Gestión de Programas de Gobierno. El decreto 702 crea un tablero de control centralizado para que el gobernador y el gabinete puedan monitorear cada programa en tiempo real.
Para ellos se definieron 37 ejes programáticos siendo ellos Brigadier; Infraestructuras para la Competitividad; Santa Fe Activa; Impulsa; Investigación, Desarrollo e Innovación; Santa Fe Invita; Santa Fe Cuida; Santa Fe Nutre y Deporte y Recreación.
También Alfabetización, aprendizajes e innovación educativa; Políticas de ingreso, permanencia y egreso del sistema educativo: Prevención y Promoción de la Salud; Salud mental integral; Red de atención y acceso a la salud; Medicamentos, insumos y tecnología para la salud e Infraestructura y Equipamiento sanitario.
Otros ejes son Investigación y análisis criminal e inteligencia estratégica; Acceso a la justicia y asistencia a las víctimas; Seguridad Pública y prevención del delito; Formación y bienestar de las fuerzas de seguridad; Funcionamiento del sistema penitenciario; Seguridad vial y movilidad segura así como Gestión de bienes recuperados del delito.
Además Territorio 5.0; Escuela de gobierno; Apertura regional e internacional; Abre escuela; Infraestructura pública; Infraestructura para la seguridad; Nido; Biodiversidad para la acción climática; Respuesta al cambio climático; Gestión integral de residuos sólidos urbanos y economía circular y Protección Civil.
Los últimos definidos son Cultura en territorio; Producción, protección y circulación de bienes culturales y Abre - Gestión integral de barrios priorizados.
Alcances
El sistema Lince no solo graba imágenes, sino que utiliza software avanzado (como BriefCam) para, entre otras cosas:
- Tener reconocimiento facial y de patentes: cruce automático de datos con pedidos de captura o vehículos robados.
- Análisis forense rápido: permite buscar en horas de video patrones específicos (por ejemplo, "una moto roja con dos ocupantes") en cuestión de segundos, algo que toma días en el caso de una revisión manual.
- Alertas en tiempo real: emite notificaciones inmediatas al 911 cuando detecta situaciones anómalas o vehículos identificados por el sistema de lectura de patentes.