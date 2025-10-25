Derechos en conflicto

El acceso a la información tiene como límite la protección del secreto fiscal

La Corte Suprema nacional rechazó tres pedidos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Evaluó criterios referidos a datos personales, protección al contribuyente y seguridad jurídica, y delegó en el Congreso la responsabilidad de ampliar o no las excepciones legales.