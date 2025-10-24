También del Procurador Penitenciario

Con polémica, avanza la designación del Defensor del Pueblo de la Nación

El cargo está vacante desde hace 16 años y, tras una exhortación de la Corte, la oposición parlamentaria activó el trámite. Quedaron 38 postulantes, que deberán comparecer en audiencia pública. Objeciones desde el oficialismo, cruce de chicanas y repercusiones en las redes sociales.