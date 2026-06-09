Impulsado por el ejecutivo provincial

Saneamiento oficial: primer superávit en la historia de Aguas Santafesinas

Aguas Santafesinas alcanzó un hito sin precedentes al registrar superávit financiero en su balance anual. El resultado fue posible a partir de una estrategia de ordenamiento, control del gasto y mejora de la gestión que permitió fortalecer la sustentabilidad económica de la empresa.