En la previa de 2027

Pullaro no confirmó si será candidato, pero dijo que lo “entusiasma” la gestión

Tras el encuentro con Macri, el gobernador declinó hablar de proyectos presidenciales o de la posibilidad de su propia reelección. Pero insistió con la necesidad de defender el equilibrio fiscal con inversión, y el fortalecimiento republicano. Y admitió que el ex presidente encarna esos valores.