El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, compartió escenario este martes con el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, a propósito de la firma del convenio para ejecutar dos obras estratégicas para la ciudad en el marco de los XIII Juegos Suramericanos 2026.
Pullaro no confirmó si será candidato, pero dijo que lo “entusiasma” la gestión
Tras el encuentro con Macri, el gobernador declinó hablar de proyectos presidenciales o de la posibilidad de su propia reelección. Pero insistió con la necesidad de defender el equilibrio fiscal con inversión, y el fortalecimiento republicano. Y admitió que el ex presidente encarna esos valores.
En ese marco, fue consultado por los periodistas sobre la agenda de discusión que se abre en la provincia en orden a la reforma electoral, y también sobre las perspectivas para 2027, tras el encuentro con el ex presidente Mauricio Macri el viernes pasado en esta capital.
Respecto de la reforma electoral que impulsa el oficialismo, pero que genera discusiones entre los partidos que integran Unidos, el mandatario declinó hacer comentarios específicos, sobre la base de que “estoy muy abocado a la gestión, y a ese tema lo manejan, por mi partido (la UCR), el presidente Felipe Michlig, y (por el Gobierno) el ministro Fabián Bastía y el secretario de Coordinación Julián Galdeano, que son los que están hablando” con las demás fuerzas.
De todos modos, aclaró que “indudablemente necesitamos una reforma electoral, porque la modificación de la Constitución después de 62 años cambia las reglas de juego”.
“Antes había algo que a nuestro criterio y de todos los convencionales constituyentes no era correcto - recordó-, y que era una mayoría automática en la Cámara de Diputados. Eso indudablemente cambió ya las reglas. Y al haber cambiado las reglas, hay que modificar la ley electoral”, consideró.
- ¿Qué le dejó de positivo la visita de Mauricio Macri, qué saca en limpio? Y, por otra parte, ¿como gobernador respaldaría una candidatura presidencial de él? - quiso saber El Litoral.
- Miren, no hablamos mucho de eso. Hablamos mucho de gestión con el presidente (sic) Macri. Él estaba muy entusiasmado por ver las obras de los Juegos Suramericanos; lo llevamos al microestadio. Y como ingeniero, se vio sorprendido fundamentalmente por el tiempo. Porque los suramericanos tienen dos desafíos.
Primero, la magnitud de la cantidad de obras que estamos haciendo en la provincia, que es mucho más que el crédito de CAF; es mucho lo que estamos invirtiendo con recursos del Tesoro. Pero después hay que ser muy eficiente porque tenemos plazos y son muy cortos. Así que el presidente (sic) Macri se vio sumamente sorprendido con la capacidad de ejecución y la calidad de las obras que estamos llevando adelante (...)".
Plano político
Retomando el plano político, Pullaro volvió a traer a colación su postura de que “en la República Argentina necesitamos construir un frente democrático, republicano y productivo, que nos permita fundamentalmente al interior mostrar que hay otra construcción en Argentina que tiene que ver con el trabajo y con el crecimiento económico, con la defensa del campo, con la defensa de la industria.
"Pero también con la defensa de la clase media, media baja y de las clases populares que no la están pasando bien. Y ahí entendemos que tiene que estar el Estado. Y para eso hay que producir más y generar empleo; en eso creemos en Santa Fe”, añadió.
Y remarcó que, en función de eso, es que también “planificamos la mayoría de las obras de infraestructura que llevamos adelante en nuestra provincia; infraestructura energética, infraestructura vial, infraestructura logística. Todo lo que permita nosotros bajar los costos para poder vender más barato, para poder exportar y generar empleo. Así es que desde ese lugar es lo que hablamos con el presidente Macri”.
Ante una nueva pregunta, asumió que “el presidente (volvió a decir) Macri indudablemente es un representante de los sectores que defendemos la producción, defendemos a la República en el concepto de defensa de la República y por supuesto el fortalecimiento del sistema democrático.
"Fíjense que hizo mucho eje sobre el fortalecimiento de la Justicia y el rol que tiene que tener, y la división de poderes. Y en el acto planteó una postura muy crítica también al modelo que lleva adelante la Libertad Avanza, cuidando muchas cosas de la gestión del presidente Milei, como es la baja de inflación, el control de la macroeconomía y el equilibrio fiscal”, agregó.
Equilibrio fiscal
El mandatario aclaró que “equilibrio fiscal podemos mostrar en muchas provincias de la República Argentina, particularmente en Santa Fe. Lo decía el intendente (Pablo Poletti): aquí tenemos equilibrio fiscal, y con obra pública. Eso es algo nuevo en Argentina”.
“Una cosa es tener equilibrio fiscal porque se frenan absolutamente todos los gastos de capital. Otra cosa es tener equilibrio fiscal con obra pública y comprando también equipamiento a la salud pública, a la educación, a la policía de la provincia de Santa Fe, con grandes inversiones. Bueno, eso es un modelo que indudablemente se pone de relevancia”, completó.
Reelección
En cuanto a la posibilidad de presentarse para la reelección, aclaró que “nosotros no tenemos decidido en Unidos quién va a ser el candidato a gobernador. Obviamente la reforma de la Constitución a mí me da la posibilidad y estoy muy pero muy entusiasmado con la gestión que estamos llevando adelante”.
Acotó que tal definición se adoptará “en diálogo con los partidos políticos de este gobierno, que somos inicialmente 11, pero hoy ya 15 los partidos políticos que integramos Unidos. Pero también – sostuvo- hay mucha gente común que no tiene nada que ver con los partidos; gente de instituciones intermedias, de organizaciones barriales y gente que se ve reflejada en un cambio que claramente vivió la provincia y que se siente parte de nuestro frente político”, dijo.
Y coronó: “Yo hoy no te puedo decir que Macri me va a apoyar, porque no sé si voy a ser candidato dentro de un año”.