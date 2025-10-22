Elecciones 2025

Agustín Rossi: “El 26 será un punto de inflexión para la Argentina”

En diálogo con Gustavo Ocampo en Primera Mañana, Agustín Rossi aseguró que las elecciones legislativas del domingo 26 definirán el rumbo político y económico del país. El candidato de Fuerza Patria pidió una alta participación ciudadana y planteó la necesidad de una Argentina industrial que “piense en el trabajo, la producción y la justicia social”.