Elecciones 2025

Agustín Rossi votó en Rosario y destacó la cercanía con los santafesinos

El candidato a diputado nacional emitió su voto y destacó la importancia de escuchar a la ciudadanía y la participación territorial. Destacó la necesidad de recuperar la cercanía con la sociedad y de atender las urgencias de los santafesinos en un contexto económico complejo.