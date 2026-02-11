Ariel Lijo quedó a cargo de la causa que investiga posible corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad

Este cambio se realiza luego de que Sebastián Casanello cesó en la subrogancia en el juzgado federal 11 donde está radicado el expediente.
Es que Casanello, que es titular en el juzgado federal 7, estaba subrogando desde el año pasado en el juzgado federal 11 que está vacante desde que falleció Claudio Bonadio.
El juez Ariel Lijo.
Casanello había informado a la Cámara Federal que no iba a solicitar prorrogar la subrogancia, por lo que se designó por sorteo a otro juez para continuar con las causas del juzgado 11.
Varios jueces se habían excusado de participar del sorteo ya que están subrogando otros juzgados vacantes. Solo participaron Lijo y la jueza María Eugenia Capuchetti. Hasta este martes estaba previsto que en el bolillero estuvieran también los números de María Servini y Marcelo Martínez de Giorgi, que en las últimas horas solicitaron ser excluidos, según informó La Nación.
La causa para Lijo
Ariel Lijo, como nuevo juez, tomó la causa con 19 procesamientos dictados, entre ellos el del ex director de Andis, Diego Spagnuolo; quien era su segundo, Daniel Garbellini, Miguel Angel Calvete, su hija Ornella Calvete, Pablo Atchabahian, todos por graves delitos.
La causa está delegada en el fiscal Franco Picardi, que seguirá al frente del caso, ya que lo que cambia es solo el juez que firma por el juzgado federal 11.
El juez saliente, en la resolución en la que dictó los procesamientos, ordenó nuevas indagatorias y medidas de prueba que el nuevo magistrado podría mantener.
Diego Spagnuolo junto a Javier Milei
También deberá seguir los lineamientos de la Cámara Federal que insiste en que se investigue el origen de los audios atribuidos a Spagnuolo y que dieron origen a la investigación, pero que no fueron usados como prueba por los investigadores.
Varios imputados pidieron una pericia de los famosos audios atribuidos a Diego Spagnuolo, ex titular de ANDIS los que dieron origen al caso, pero que no fueron utilizados como prueba ni por el fiscal ni por el juez.
Corte Suprema
El 25 de febrero de 2025 el Gobierno nacional confirmó el nombramiento por decreto a Ariel Lijo como juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El pliego del juez federal había logrado el dictamen de la Comisión de Acuerdos del Senado, para que fuera tratado en el recinto de la Cámara alta.
Sin embargo, al siguiente 3 de abril, el Senado rechazó la postulación del juez, con 27 votos afirmativos, 43 negativos y 1 abstención. Como se explica en esta nota, ante el rechazo del Senado la Constitución no indica qué sucede con los nombramientos en comisión. Lijo, aunque fue nombrado en comisión, no asumió en la Corte porque el máximo tribunal rechazó la posibilidad de que asumiera sin renunciar a su juzgado federal (había solicitado licencia). Ante el rechazo del Senado en la sesión de ayer, seguirá siendo juez federal.
En abril, el gobierno de Javier Milei (La Libertad Avanza) había anunciado su postulación y la del abogado Manuel García-Mansilla y el 27 de mayo envió ambos pliegos al Senado, para que en esa cámara se debatan las postulaciones.