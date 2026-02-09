Agencia Nacional de Discapacidad

Procesaron al ex titular de ANDIS Diego Spagnuolo por liderar una red de corrupción

El juez federal Sebastián Casanello lo imputó por cohecho, fraude al Estado, negociaciones incompatibles con la función pública y como jefe de una asociación ilícita. La investigación reveló un sistema de retornos, licitaciones direccionadas y sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad.