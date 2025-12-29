Un año intenso y de transición

La Corte Suprema, entre fallos históricos, la polémica por su integración y un rol determinante para las reformas en curso

Confirmó la condena a Cristina Fernández y ratificó criterios de constitucionalidad frente a avances del Poder Ejecutivo. Funcionó con solo tres miembros, con el trasfondo de controvertidas y fallidas designaciones. La agenda 2026 incluye reclamos de las provincias y fuerte expectativa por su rol institucional.