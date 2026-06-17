El presidente de la Nación, Javier Milei, recibe este miércoles por la tarde a autoridades del Banco Mundial, luego de que el organismo aprobara en las últimas horas un paquete de financiamiento por US$ 2.000 millones para Argentina.
Javier Milei recibirá a autoridades del Banco Mundial tras la aprobación del paquete de garantías
La reunión abordará el reciente financiamiento de US$ 2.000 millones y su impacto en la estabilidad económica y la creación de empleo en el país.
Se confirmó que la reunión tendrá lugar desde las 17 y allí se hablará del reciente financiamiento del BM para la Argentina tendiente a "crear empleo, impulsar la inversión y fortalecer la estabilidad económica", según se indicó.
La decisión del Banco Mundial
El Banco Mundial aprobó un paquete de garantías destinado a respaldar una operación con la que Argentina busca refinanciar sus vencimientos de deuda en dólares, negociada en abril por el ministro de Economía Luis Caputo, y así apoyar la agenda de reformas del país y reducir costos de financiamiento.
"El Directorio del Banco Mundial y el de MIGA aprobaron hoy (martes) un paquete de financiamiento innovador para apoyar la agenda de reformas de Argentina y ayudar a restablecer su acceso a los mercados internacionales de capital", confirmó la entidad en un comunicado, luego de que sus autoridades se reunieran en Washington.
La estructura combina una garantía basada en políticas del BIRF y una garantía de MIGA para movilizar hasta US$2.000 millones en préstamos comerciales, con coberturas que, según el comunicado del grupo, cubrirán el 95% de los pagos del servicio de la deuda del préstamo comercial y ofrecerán un plazo de seis años con tres años de gracia.
El Banco Mundial calificó el paquete como “innovador” y señalaron que servirá para apoyar la agenda de reformas de Argentina y “restablecer su acceso a los mercados internacionales de capital”, además de promover inversiones privadas en infraestructura y mejorar la inclusión financiera de pequeñas empresas, indicó Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe.