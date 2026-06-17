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Javier Milei recibirá a autoridades del Banco Mundial tras la aprobación del paquete de garantías

La reunión abordará el reciente financiamiento de US$ 2.000 millones y su impacto en la estabilidad económica y la creación de empleo en el país.

Imagen ilustrativa. Banco Mundial.Imagen ilustrativa. Banco Mundial.
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El presidente de la Nación, Javier Milei, recibe este miércoles por la tarde a autoridades del Banco Mundial, luego de que el organismo aprobara en las últimas horas un paquete de financiamiento por US$ 2.000 millones para Argentina.

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Se confirmó que la reunión tendrá lugar desde las 17 y allí se hablará del reciente financiamiento del BM para la Argentina tendiente a "crear empleo, impulsar la inversión y fortalecer la estabilidad económica", según se indicó.

(260525) -- BUENOS AIRES, 25 mayo, 2026 (Xinhua) -- El presidente argentino, Javier Milei, saluda previo a ingresar a la Catedral Metropolitana para asistir a un Tedeum, en el marco de los festejos de la "Revolución de Mayo", en la ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina, el 25 de mayo de 2026. En el marco de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, el centro de la ciudad de Buenos Aires y las principales plazas públicas del país fueron escenarios de actividades conmemorativas. (Xinhua/Martín Zabala) (mz) (rtg) (ah) (ce)Javier Milei. Crédito: Xinhua/Martín Zabala

La decisión del Banco Mundial

El Banco Mundial aprobó un paquete de garantías destinado a respaldar una operación con la que Argentina busca refinanciar sus vencimientos de deuda en dólares, negociada en abril por el ministro de Economía Luis Caputo, y así apoyar la agenda de reformas del país y reducir costos de financiamiento.

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"El Directorio del Banco Mundial y el de MIGA aprobaron hoy (martes) un paquete de financiamiento innovador para apoyar la agenda de reformas de Argentina y ayudar a restablecer su acceso a los mercados internacionales de capital", confirmó la entidad en un comunicado, luego de que sus autoridades se reunieran en Washington.

Imagen ilustrativa. Banco Mundial.Imagen ilustrativa. Banco Mundial.

La estructura combina una garantía basada en políticas del BIRF y una garantía de MIGA para movilizar hasta US$2.000 millones en préstamos comerciales, con coberturas que, según el comunicado del grupo, cubrirán el 95% de los pagos del servicio de la deuda del préstamo comercial y ofrecerán un plazo de seis años con tres años de gracia.

El Banco Mundial calificó el paquete como “innovador” y señalaron que servirá para apoyar la agenda de reformas de Argentina y “restablecer su acceso a los mercados internacionales de capital”, además de promover inversiones privadas en infraestructura y mejorar la inclusión financiera de pequeñas empresas, indicó Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe.

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