Falleció el ex senador e intendente chaqueño Antonio Rodas

El exsenador nacional para la provincia de Chaco, Antonio Rodas, falleció este viernes 6 de marzo tras haber atravesado un delicado cuadro de salud.
Ejerció su cargo desde 2019 hasta 2023, en reemplazo de Jorge Capitanich. También fue intendente de la localidad de Fontana. Tenía 64 años.
Rodas murió debido a problemas cardiológicos que fueron derivados de la diabetes que padecía. Hizo su carrera política dentro del Partido Justicialista, por el cual llegó a la Cámara de Senadores en 2019, como suplente en la lista que encabezó Jorge Capitanich, exgoberandor de Chaco y actual senador nacional.
Previo a su rol como senador, Rodas ejerció el cargo de intendente de Fontana. Luego de su ciclo en el Senado, fue reelegido como intendente de la ciudad chaqueña; dado que su estado de salud empeoró, tuvo que renunciar a la intendencia.
“Fuiste el mejor testigo de tu tiempo en obras que perdurarán para siempre en la memoria colectiva de tu pueblo que te acompañó con lealtad a través del voto dándote el mandato sublime de cumplir sus sueños postergados. ¡Te recordaremos siempre! Con tus enojos, con tu sonrisa, con tu cariño fraternal, con tu lealtad infinita”, posteó Capitanich en sus redes.
En un extenso posteo, el exgobernador de Chaco recordó los momentos que atravesó junto a Rodas, su gestión en Fontana y lo calificó como “el mejor intendente de la historia" de la localidas chaqueña.
“Fuiste Intendente de tu querido pueblo, Senador de la Nación defendiendo los intereses de nuestra provincia y de nuestra patria. Desempeñaste muchos cargos partidarios en toda tu trayectoria. Perdiste y ganaste elecciones. ¡Pero fuiste siempre un gobernante ejemplar! ¡Que el dolor de tu muerte sea la inspiración de muchas vidas! ¡Te despedimos con el abrazo fraternal que nos prepara para nuevos desafíos! ¡Hasta siempre Antonio! ¡Y mis más sentidas condolencias para toda tu familia! ¡Como siempre honraste a tu padre y a tu madre!”.
El bloque de senadores peronistas también emitió un comunicado para despedir al exintendente.
“Despedimos al compañero Rodas con el mayor de los respetos y conocimiento, y sabemos que su recuerdo seguirá presente en sus comprovincianos, vecinos y compañeros de militancia. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, con el deseo de que encuentren el necesario consuelo ante tan lamentable pérdida”.